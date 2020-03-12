研究确认“伦敦病人”为第二名被治愈的艾滋病患者

新华社伦敦3月11日电（记者张家伟）一个国际团队在《柳叶刀·艾滋病病毒》期刊上发表新研究说，一名被称为“伦敦病人”的艾滋病患者接受干细胞移植治疗后，在很长的观察期内都未再检测到活跃的艾滋病病毒，证据表明这名病人是继“柏林病人”后第二名被治愈的艾滋病患者。

这项研究由剑桥大学、牛津大学、哈佛大学等院校研究人员合作完成。他们对“伦敦病人”的治疗状况进行了长期观察研究。一年前研究人员曾在英国《自然》杂志报告了这位病人的治疗进展，称他有望成为全球摆脱艾滋病病毒的第二名成年病人。

迄今唯一公认被治愈的艾滋病患者是“柏林病人”蒂莫西·布朗。布朗同时患有艾滋病和白血病，2007年在柏林接受放射疗法和干细胞移植，后来两种疾病均消失。不过，此后对其他多名患者开展的类似尝试都未获成功。

据团队介绍，2016年，“伦敦病人”也接受了造血干细胞移植，干细胞的捐赠者拥有抗艾滋病病毒的基因；16个月后其体内检测不到艾滋病病毒，随后这名病人停止了接受抗逆转录病毒药物治疗。停用抗逆转录病毒药物30个月后，研究人员没有在病人的血液中检测到活跃的病毒感染，只是组织样本中仍有一些艾滋病病毒的脱氧核糖核酸残留物。团队认为这些残留物不可能有复制病毒的能力。

研究的主要作者、剑桥大学教授拉温德拉·库马尔·格普塔说，这个结果意味着“伦敦病人”是至今第二名被治愈的艾滋病患者，并且也说明在“柏林病人”身上获得的干细胞移植疗效可以在另一名病人身上重现。

不过，格普塔也谨慎地表示，这类疗法风险很高，仅能作为最后的手段来治疗那些同时患有血液系统疾病的艾滋病患者，并不适用于所有病人。

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