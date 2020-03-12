“不服周”，一位外交官的“疫”线报告

作者随同外交部工作组和湖北省外办负责人慰问柬埔寨在武汉留学生代表

今年初，刚刚忙完第八次中日韩领导人会议，我按计划回武汉老家休假，打算春节过后赴国外常驻。这原本应该是一个温馨、洋溢着天伦之乐的假期。然而计划赶不上变化，一场突如其来的新型冠状病毒疫情使我中断休假，走上一线参与疫情防控涉外工作。

相比往年，今年春节来得早。暖冬一月里，江城家家户户沉浸在欢乐喜庆的氛围中。与此同时，新型冠状病毒疫情不断发酵，造成的影响越来越大，形势日趋严峻。1月23日，武汉以壮士断腕的精神宣布“封城”。一时间，紧张的情绪笼罩在城市上空。

很快，外交部成立赴武汉工作组。1月27日深夜，我接到司领导电话。领导希望我加入协助工作，就此征求我的意见。“封城”意味着武汉进入了和平年代前所未有的紧急状态，可能生活物资和常备药品的供应会有一些麻烦。在这样的情况下，年迈的父母更需要我留在身边，陪伴并支持他们度过这段困难时期。但是，武汉是我的家乡，用所学所长为家乡“燃烧”自己，是我长久以来的愿望。更重要的是，我是一名外交干部，也是一名共产党员。为党分忧、为国奉献、为民造福是我的初心，更是我的使命。我的选择，也得到了父母的坚定支持。

“虽千万人吾往矣”是工作组微信群的名字。武汉是一座人口超千万的大型城市。“千万人”，凸显抗疫形势的严峻性和工作组的重要责任与意义。“吾往矣”，饱含工作组同志临危受命、敢于“逆行”、甘于奉献的情怀。在中央指导组的临时驻地，我初次见到工作组成员，一共五人。领事司副司长周立民同志任小组组长，他简明扼要布置了工作组的任务：指导监督并会同当地政府做好疫情防控涉外工作。具体而言，重中之重是确保外国侨民接离工作稳妥顺利进行。此外，还要安抚好当地外国侨民情绪，处理好涉外舆论问题，协助做好接回海外鄂籍人员工作。

我们的工作就这样开始了。

前十天过得最为不易。一方面，工作组面临无先例、无“说明书”、无磨合的“三无”客观挑战。另一方面，提出接离侨民的国家较多，在此期间各国包机扎堆来汉。工作组按照“低调、稳妥、安全、有序”的原则开展工作。在和当地有关部门共同努力下，我们协助多个国家接离本国侨民，为赢得疫情防控涉外工作的胜利打下坚实基础。做好协助外国侨民接离工作的同时，工作组协助接回海外鄂籍人员1341人。看到同胞、自己的家乡父老走出天河机场闸口,我由衷感动。工作组还深入当地高校和小区，探访慰问在武汉的外国侨民，特别是留学生，把安抚工作压实在一线，获得有关国家政府和高校师生的肯定。

感染风险高、工作强度大是工作组面临的重要挑战。由于外国侨民接离航班一般在深夜执飞，工作组除了要在夜间赴机场工作外，白天还要协调处理各种复杂问题，一直处于24小时 “连轴转”的状态。不夸张地说，真切体会到“站在风口浪尖，紧握住日月旋转”的感觉。面对极高的工作强度，工作组成员见缝插针休息，在车上甚至机场的长凳上和衣小憩，尽一切可能缓解疲劳，恢复体力。

工作期间，最让我感动、带给我动力的是武汉这座城，以及伟大的武汉人民。

十几个深夜，我们的工作车在空无一人的道路上飞驰。疫情肆虐下的武汉依旧灯火通明，美丽如常。长江大桥、长江二桥交相辉映，汉口、武昌江滩两畔的摩天大楼点亮“武汉加油”的口号，长江、汉江倒映出的楼宇霓虹，流光溢彩般宛转穿城流过。

十几个白昼，我们的工作车环行路过静谧深沉的东湖。无论刮风、下雨，还是飘雪，东湖之滨、珞珈山上的风光总是那么从容淡定、淡雅脱俗。此刻的武汉，即使染疾有恙，她仍以最自信、最美丽的姿态与世界相见。仿佛对她而言，此时面临的困难与她经历过的风雨相比，只是沧海一粟、草木一秋。

正是这种大江大湖的气质，孕育了坚强、对生活充满热爱的武汉人民。“封城”至今已近一月，武汉总体保持平稳。武汉人民为抗击疫情做出的巨大牺牲。他们在疫情的压力和生活的困难面前毫不退缩，充分展现了楚地数千年来传承的坚韧不拔的“不服周”精神以及极强的大局意识。能参与守护这座城和她的人民，让我感到无比光荣与自豪，而她也让我获得无穷的动力和勇气。

这场战“疫”，让我真切、深刻地认识和理解到，作为一名外交干部和共产党员，不仅要践行“忠诚、使命、奉献”的外交人员核心价值观，更要在应对重大挑战、抵御重大风险时，敢字为先、干字当头，知重负重、苦干实干，勇于担当、善于作为。截至今天，我们在武汉的战斗仍在持续。我将继续努力，为守护家乡武汉、为守护人民群众作出应有的贡献。（作者是外交部亚洲司外交官）

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