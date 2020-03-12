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桑德斯将继续征战美国总统选举民主党预选

2020年03月12日14:59  来源：新华网
 

新华社华盛顿3月11日电（记者孙丁 徐剑梅）美国民主党总统竞选人、联邦参议员伯尼·桑德斯11日表示，他将继续征战民主党预选。

桑德斯当天在佛蒙特州伯林顿市举行的记者会上说，他将在定于本月15日举行电视辩论中对垒前副总统乔·拜登，与其辩论医保、气候变化、贫富差距等问题。

2020年美国总统选举目前处于党内预选阶段。民主党方面，桑德斯在起跑阶段表现不俗，但拜登后来居上。拜登在本月3日“超级星期二”党内预选中获胜，10日在6个州举行的预选中又赢下至少4个，进一步扩大领先优势。各界由此对桑德斯竞选前路展开猜测。

桑德斯现年78岁，于2019年2月宣布竞选美国总统。作为“进步派”代表人物之一，桑德斯主张实施“全民医保”、免除公立高校学费等政策。2016年，他第一次竞选美国总统，但在民主党选战中败给了希拉里·克林顿。

拜登现年77岁，2009年至2017年奥巴马政府时期担任副总统。他于2019年4月宣布竞选总统，这是他政治生涯中第三次竞选美国总统。

在民主党预选阶段，竞选人争夺的是7月民主党全国代表大会3979个“承诺代表”席位，想要获得民主党总统候选人提名须获得至少1991席。据美国媒体统计，截至11日傍晚，拜登和桑德斯已分别获得864个和710个“承诺代表”席位。除了拜登和桑德斯，联邦众议员加巴德仍在民主党选战中，但在“承诺代表”席位数量上与二人差距巨大。

(责编：贾文婷、燕勐)
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