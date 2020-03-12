安理会呼吁帮助非洲国家打击恐怖主义和极端主义

新华社联合国3月11日电联合国安理会11日举办“非洲和平与安全：打击非洲恐怖主义和极端主义”问题辩论会，与会成员一致通过一份主席声明，呼吁国际社会帮助非洲国家加强能力建设，采取全面综合方式打击恐怖分子，实现长治久安。

联合国负责政治和维和事务的副秘书长迪卡洛、安理会成员和十几个国家代表参加了当天的辩论会并发言。与会成员高度赞赏中国作为安理会轮值主席举办此次会议，欢迎通过安理会主席声明，认为当前恐怖主义和极端主义已成为非洲和平与安全的严重威胁，赞同采取全面综合方式予以打击。

会议通过的主席声明提出了帮助非洲国家打击恐怖主义和极端主义的综合全面、切实可行的具体举措，强调国际社会将重点帮助非洲国家加强能力建设，加强信息共享、边境管控和司法建设，打击恐怖分子，通过促进就业、教育、卫生等途径实现社会经济发展，消除恐怖主义滋生的条件，实现非洲长治久安。

当前，恐怖主义和极端主义在非洲有蔓延之势，非洲国家普遍感到关切和担忧，希望国际社会加大关注和投入。中方高度重视非洲关切，坚定支持非洲，倡议举办此次辩论，旨在为会员国搭建对话平台，推动国际社会帮助非洲国家以综合方式打击恐怖主义和极端主义，促进非洲地区和平、稳定和发展。会议取得积极成果，受到非洲国家及国际社会高度肯定。

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