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美疾控中心主任：一些“流感”死者可能实患新冠肺炎

2020年03月12日13:46  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 当地时间11日，在美国国会众议院一场有关新冠病毒的听证会上，针对美国境内目前新冠病毒检测试剂严重不足的情况，有议员向出席听证会的美国疾病预防与控制中心主任罗伯特·雷德菲尔德提问，美国出现的一些表面上被认为是死于流感的病例，实际上可能死于新冠肺炎。雷德菲尔德表示，目前确实有原本被诊断为患流感、实际却是感染新冠肺炎而死亡的情况。

听证会上的美国疾控中心主任罗伯特·雷德菲尔德视频截图

会中，众议员哈雷·罗达（HarleyRouda）与雷德菲尔德展开了如下对话。

罗达：在没有检测试剂的情况下，是否存在这种可能性，那些容易感染流感的人，也许在其实际感染了什么这事上，被错误地归类了？是否很有可能，他们实际感染的是COVID-19（新冠肺炎）？

雷德菲尔德：标准操作是，首先你要检测是否感染了流感。如果感染了流感，阳性反应会发生在（此处话被罗达打断）……

罗达：但那仅仅是在他们被检测了的情况下。如果他们没被检测过，我们就不知道他们到底感染的是什么。

雷德菲尔德：正确。

罗达：好吧。那如果有人死于流感，我们是否会做尸检，看看他得的到底是流感还是新冠肺炎？

雷德菲尔德：疾控中心针对肺炎死亡病例有一个监测系统。这系统并不覆盖每个城市、每个州、每家医院。

罗达：所以，在美国，人们可能表面上是死于流感，实际上却可能死于新冠病毒或COVID-19，对吧？

雷德菲尔德：迄今为止，一些病例的诊断情况就是如此。

（综合央视新闻、观察者网）

(责编：徐祥丽、杨牧)
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