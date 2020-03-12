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新华国际时评：应对全球“大流行”需要“大行动”

2020年03月12日13:37  来源：新华网
 

新华社北京3月12日电 题：应对全球“大流行”需要“大行动”

新华社记者叶书宏

世界卫生组织总干事谭德塞11日说，新冠肺炎疫情已具备全球大流行特征。这一宣布表明疫情严重程度的提升，意味着抗疫难度的升级，符合人们对当前全球疫情发展趋势的总体判断。各国亟需对此警示信号作出“紧急而积极的行动”，遏制新冠病毒的全球传播。

当前，全球114个国家和地区的确诊病例累计已超过11.8万例，疫情快速蔓延的同时呈现“一降一升”两种分化趋势：中国、新加坡等国的防控策略取得成效，但过去两周中国以外的确诊病例数增长了13倍，涉及国家和地区数增加了两倍，全球防控形势异常严峻。

病毒来势汹汹，疫情防控的全球共识正逐渐强化，但不同国家政府却呈现出不同的心态，有的面对现实，快速行动，检测、隔离、救治、“封城”、寻求国际合作，凡是有效的办法，用之不问出处；有的却迟疑不决，左右观望，惧股市动荡，怕影响选举，在疫情紧逼、民众压力之下被动应战，贻误了遏制疫情蔓延的良机。

宣布“大流行”，谭德塞这次使用了两个定语：“以前从未见过冠状病毒引发的大流行”和“以前也从未见过得到控制的大流行”，意在传递两重信息：一是未知病毒将带来巨大未知风险，各国需保持高度警惕；二是基于中国、新加坡等国的防控经验，只要措施及时得当，疫情完全可以遏制。

面对“大流行”，当务之急是采取果断行动，各国打好疫情防控的本土阻击战。受疫情影响国家应强化必要的排查、检测、治疗、隔离、追踪等措施，内防扩散，外防输入，对民众进行危机教育动员，构建应对疫情的全民共识。其他国家也应高度重视、未雨绸缪。

面对“大流行”，当务之急是加强国际合作，构建抗击疫情的全球统一战线。病毒无国界，无人能独善其身。各国应加强科研合作、分享信息和经验、构建联防联控网络、援助医疗条件薄弱国家，同时发挥好国际组织的协调作用，形成阻断病毒蔓延的全球合力。

面对“大流行”，当务之急是消除“门户之见”，以创新和学习提升全球抗疫的效率。谭德塞当天在推荐各国疫情防控战略时，专门提到了“创新”和“学习”。面对未知的病毒，唯有创新才能找到有效的防控途径，而学习的意义则在于各国互通有无，彼此借鉴，以开放心态增强人类整体“免疫力”。

中国疫情防控成效显著，积累了宝贵经验，为其他国家提供了有益借鉴，这一点被世卫组织反复提及。但是，同样采取“封城”措施，一些西方媒体却对中国和意大利持双重标准，究其根源依然是意识形态偏见作祟。

病毒无情，人命关天。“大流行”亟需全球应对的“大行动”，同舟共济，携手加入这场全球“战疫”，才是最明智的选择。

(责编：贾文婷、燕勐)
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