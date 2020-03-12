2020花样滑冰世锦赛因疫情取消

新华社北京3月12日电（记者李嘉）国际滑联官网当地时间11日宣布，因新冠肺炎疫情原因原定于3月16日至22日在加拿大蒙特利尔举行的世界花样滑冰锦标赛不得不取消。

国际滑联11日发表声明称，国际滑联和加拿大滑冰协会当日收到魁北克政府的通知，魁北克政府表示由于新冠肺炎疫情，他们已经决定取消举办花滑世锦赛。

国际滑联表示，他们和加拿大滑冰协会充分尊重魁北克方面的这个艰难决定，并且同样致力于运动员、教练、官员、志愿者和观众的健康和安全。因此，国际滑联无法在计划日期举行2020年花滑世锦赛，感谢加拿大滑冰协会和所有参与赛事筹备的合作方的配合。

中国双人滑名将隋文静12日在微博上说：“刚合完一遍自由（滑），就这样知道了这消息，脑子一片空白，雨在眼中却没有停下来，真的希望可以在赛场上以表现带给大家更多力量。非常理解比赛取消，真的希望大家健康平安，但自己也真的非常失落，不过没事，我哭一下就好了。”

“这赛季算是个非常大的遗憾吧，但也是有非常大的收获的。不管怎么说还是要继续努力，我会在训练场和赛场全力拼搏，以自己最好的节目和表现支持大家。”

隋文静/韩聪本赛季的自由滑曲目是《你眼中的雨》，两人是世锦赛卫冕冠军，也是今年四大洲花滑锦标赛的冠军。

国际滑联还表示，通常花滑赛季在每年4月初结束，尽管本赛季可能会延长几周，但目前他们不考虑在本赛季延期或者异地举办本届世锦赛，但会考虑将本赛事放到2020年底，不早于2020年10月。

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