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德乙一球员感染新冠肺炎，德丙联赛暂停

2020年03月12日13:25  来源：新华网
 

新华社柏林3月11日电（记者刘旸）德国足球乙级联赛俱乐部汉诺威11日确诊感染新冠肺炎病毒，这是德国足球两级职业联赛中首位确诊的运动员。德国足协同日宣布，叫停德丙联赛，至少推迟到复活节以后，甚至5月初。

汉诺威96俱乐部11日发布声明说，23岁球员蒂莫·许贝尔在新冠肺炎病毒检测中呈阳性，现已隔离治疗。球队认为他是7日在希尔德斯海姆的一次活动中感染。从那以后，他没有和队友接触，球队其他队友感染的可能性不大。尽管如此，整个球队，包括教练、运动员和工作人员都去做了检测。

汉诺威竞技主管格哈德·祖贝尔表示：“许贝尔目前还没有任何症状。当他得知他在那次活动中接触过的人确诊感染后，许贝尔直接联系医生检测，现在在家自我隔离。”

汉诺威将于15日在主场迎战德累斯顿迪纳摩。汉诺威所在的下萨克森州卫生部门此前已禁止举办1000人以上规模的聚集活动，该场比赛将空场进行。

同日，德国足协宣布暂停德丙联赛，所有比赛至少推迟到复活节后，甚至5月初。下周德国足协将与俱乐部开会共同商讨联赛接下来如何运营。

德国足协秘书长库尔提乌斯表示：“我们处在一个特殊阶段，每时每刻情况都在发生变化。有一件事是不变的，人们的健康至高无上。我们必须承担起这个责任。”

11日，德甲出现了首场无观众“幽灵赛”，门兴格拉德巴赫在主场2:1击败科隆。然而，很多俱乐部公开反对“幽灵赛”，尤其是中小俱乐部和低级别联赛球队。与德甲俱乐部电视转播作为主要收入来源不同，低级别联赛俱乐部主要依赖于门票等赛场直接收入。

(责编：贾文婷、燕勐)
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