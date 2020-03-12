伊拉克塔季军事基地遭火箭弹袭击致3人死亡

新华社巴格达3月12日电（记者白平 张淼）伊拉克联合行动指挥部12日凌晨发表声明说，伊首都巴格达以北的塔季军事基地11日晚遭火箭弹袭击，造成3人死亡，多人受伤。伊拉克政府指示将立即展开调查。

塔季军事基地驻扎着负责训练伊拉克部队的美军官兵。据当地媒体报道，袭击造成2名美国人和1名英国人死亡、至少12人受伤。

伊拉克联合行动指挥部在声明中说，这次袭击是一次非常严重的安全挑战和敌对行动。打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟部队的存在得到伊拉克政府的批准，其任务是训练伊拉克部队和打击“伊斯兰国”。声明同时指出，已正式向国际联盟通报了政府和议会作出的有关结束外国军队驻扎的决议，有关讨论也正在进行中。

伊拉克总统办公室当天也发表声明，强烈谴责针对塔季军事基地的恐怖袭击，表示将进行全面调查。

伊拉克联合行动指挥部11日晚发表声明说，10枚“喀秋莎”火箭弹击中位于巴格达以北约20公里的塔季军事基地。伊拉克安全部队随后在巴格达城北区域一车辆上发现了火箭弹发射装置，装置上尚有3枚未发射的火箭弹。

目前尚无任何组织或个人宣称制造了此次袭击。

袭击发生后，美国国务卿蓬佩奥在与英国外交大臣拉布通电话，双方讨论了塔季基地遇袭事件，并强调要“追究袭击者的责任”。

今年初，伊朗伊斯兰革命卫队高级指挥官卡西姆·苏莱曼尼在伊拉克巴格达国际机场外遭美军空袭身亡，此后伊拉克国民议会举行特别会议，通过有关结束外国军队驻扎的决议。目前美国在伊拉克尚有数千名驻军，主要任务是协助训练伊拉克军队和担任军事顾问，同时打击“伊斯兰国”在伊拉克境内的残余武装。（参与记者：刘品然）

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