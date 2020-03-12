美国确诊病例增至1162例 首都华盛顿宣布进入紧急状态

据美国有线电视新闻网统计，截至美东时间11日傍晚，全美已确诊至少1162例新冠肺炎病例，其中死亡病例增至37例。疫情已蔓延至全美41个州和首都华盛顿特区，受疫情影响最严重的前五个州分别是华盛顿州、加利福尼亚州、纽约州、马塞诸塞州和得克萨斯州。

随着美国国内疫情的进一步蔓延，美国多地政府宣布禁止大型集会活动。在疫情最严重的华盛顿州，州长杰伊·英斯利11日宣布，该州将禁止在金县、斯诺霍米什县和皮尔斯县举办250人以上的公共活动。同时，从12日起，该州西雅图地区的公立学校将关闭，且至少持续14天。在另一个疫情中心加利福尼亚州，旧金山市取消1000人以上的公共活动。

越来越多美国大型企业也加入了鼓励员工远程办公的行列。11日，谷歌母公司Alphabet建议北美、欧洲、非洲和中东地区的所有员工自本月12日起在家办公。

在国会众议院11日举行的一场听证会上，美国国家过敏和传染病研究所主任安东尼·福奇明确表示，美国应该“预期情况会变得更糟”。他还指出，新冠肺炎的致死率至少是季节性流感的10倍。美国最终疫情会多严重，取决于两个方面——控制来自其他国家的感染人群的流入和控制美国国内的局部爆发。“在我们考虑如何应对之前，我无法给你一个现实的数字。如果我们自满，不采取真正积极的遏制和缓解措施，这个数字可能会大幅上升，涉及数百万人。”

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德表示：“现在是每个人都应该积极参与的时候”，“不仅仅政府和公共卫生系统需要回应，所有美国人都要有回应”。

【美国首都华盛顿宣布因疫情进入紧急状态】

美东时间3月11日下午，因为新冠肺炎疫情不断加剧，美国首都华盛顿特区宣布进入紧急状态。华盛顿特区卫生部门官员表示，该地区目前新冠肺炎确诊病例总数达到10例，且预计后续将出现更多确诊病例。

华盛顿特区市长穆里尔·鲍泽表示，宣布进入紧急状态能够使首都地区利用更多资源来应对疫情，包括向联邦政府请求援助等选项。此外，当地卫生部门也已经建议推迟或取消1000人以上的非必要大规模公共活动。另据《华盛顿邮报》报道，弗吉尼亚大学、乔治城大学、霍华德大学、美国天主教大学等位于华盛顿及周边地区的高校也已经宣布，将开始暂停课堂教学，多数学校将转为网上授课。

(责编：贾文婷、燕勐)