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旅美华人高度评价中国“战”疫斗争

2020年03月12日11:06  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月11日电（记者 张梦旭）3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。旅美华侨华人纷纷表示，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平主席专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，充分体现了对人民群众生命安全和身体健康的高度重视，极大增强了海内外中华儿女战胜疫情的信心和力量，向国际社会传递了中国“战”疫必胜的希望。

美国大华盛顿地区中国大专院校校友会联合会会长李民对记者说，我一直非常赞赏中国政府在此次新冠肺炎疫情暴发后，所采取的各种防控措施。中国集国家之力量，聚全民之能量，军令如山，闻令而动，打赢了一场疫情防控的人民战争。经过中国人民艰苦卓绝的努力，疫情防控形势取得实质性进展，这为世界各国提供了非常宝贵的防控经验。中国疫情防控的阶段性成果也离不开全球华人的支持援助，体现了炎黄儿女同舟共济、守望相助的赤子情怀。我非常欣慰地看到中国人民为世界其他各国的疫情防控争取了时间，在做好自己防控工作的同时，还尽量向那些急需帮助的国家和人民伸出援手，积极同国际社会开展疫情防控合作，分享防疫经验、捐赠医疗物资、派遣医疗队。迎战全人类的共同敌人——新冠病毒，各国应不分国界、不分种族，集全球的力量共同“战”疫。

泰和泰华盛顿律师事务所主任程绍铭对记者说,新冠肺炎疫情暴发以来，中国举全国之力，投入到抗击疫情的斗争中，目标明确，动作迅速，措施得力，使疫情在较短时间内得到了有效的控制。此次抗疫斗争，也体现了中华民族压不倒，打不垮，百折不挠，愈挫愈奋的民族精神。我相信中国人民将和世界各国人民一道，共同面对新冠肺炎的挑战，共同赢得控制疫情的胜利。

(责编：于洋、燕勐)
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