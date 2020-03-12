联合国安理会举办“打击非洲恐怖主义和极端主义”辩论会

人民网联合国3月11日电（记者 杨俊）11日，中方作为安理会3月轮值主席举行安理会“非洲和平与安全：打击非洲恐怖主义和极端主义”问题辩论会,并一致通过主席声明。联合国政治和建设和平事务副秘书长迪卡洛代表古特雷斯秘书长、非洲联盟常驻联合国观察员穆罕默德代表非盟委员会主席法基、 助理秘书长兼联合国开发署署长特别顾问迪耶与会通报。安理会成员和塞拉利昂、埃及、吉布提、科特迪瓦、摩洛哥、埃塞俄比亚、苏丹、几内亚、阿尔及利亚、尼日利亚、肯尼亚、厄立特里亚、安哥拉、塞内加尔、多哥、日本、欧盟等与会并发言。

与会成员高度赞赏中国作为安理会主席举办此次会议，欢迎通过安理会主席声明，认为当前恐怖主义和极端主义已成为非洲和平安全的严重威胁，赞同采取全面综合方式予以打击，帮助非洲国家加强能力建设、消除贫困、实现经济社会发展。非洲国家普遍高度重视打击恐怖主义和极端主义问题，认为此次会议契合非洲国家当前需求，非常重要，正当其时。

会议通过的主席声明提出了帮助非洲国家打击恐怖主义和极端主义的综合全面、切实可行的具体举措，强调国际社会将重点帮助非洲国家加强能力建设，加强信息共享、边境管控和司法建设，打击外国恐怖作战分子和恐怖融资，帮助非洲国家通过促进就业、教育、卫生等实现社会经济发展，消除恐怖主义滋生的条件，实现非洲长治久安。

当前，恐怖主义和极端主义在非洲有蔓延之势。非洲国家普遍感到关切和担忧，希望国际社会加大关注和投入。中方高度重视非洲关切，坚定支持非洲，倡议举办此次辩论会，旨在为会员国搭建对话平台，针对非洲国家打击恐怖主义和极端主义能力不足等问题，推动国际社会帮助非洲国家以综合方式打击恐怖主义和极端主义，促进非洲地区和平、稳定和发展。会议取得积极成果，受到非洲国家等国际社会高度肯定。

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