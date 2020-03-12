乌克兰宣布全国进入隔离状态 各学校停课三周

人民网基辅3月11日电（记者 谭武军）乌克兰政府11日宣布，3月12日至4月3日，全国进入隔离状态，政府将采取一系列预防新冠病毒疫情扩散措施，所有学校停课三周。

根据乌政府决定，从3月12日起，关闭170个入境口岸，保留49个口岸；全国禁止举行超过200人的聚集性活动（国家必要活动除外），体育赛事经国际组织批准可在无观众情况下举行；暂停与部分国家的往来航班。

乌政府还拨款1亿格里夫纳（1美元约合26格里夫纳）用于政府采购防护用品和充足国家储备，6月1日之前禁止出口疫情防控相关商品。

乌克兰总理什梅加里表示，相比其它国家，乌克兰采取的应对措施是较为超前或者是及时的。

乌克兰基辅市市长克里奇科11日宣布，首都将暂时关闭剧院、电影院、博物馆、娱乐中心和购物中心的娱乐区，全市只允许举办不超过60人的活动，活动参加者都要测量体温。基辅市警察局将在全市进行检查，对违反规定的购物中心、娱乐中心、电影院等可吊销营业执照。

受新冠肺炎疫情影响，基辅的宗教场所决定暂停集体宗教活动。乌克兰国际航空公司10日宣布，取消往来16个国家的部分航班，其目的地为意大利、瑞士、希腊、德国、以色列、西班牙、英国、立陶宛、阿塞拜疆、土耳其、波兰、匈牙利、奥地利、捷克、芬兰、丹麦。

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