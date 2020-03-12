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意大利确诊病例增至12598例 总理宣布关闭所有商铺

2020年03月12日09:49  来源：中国新闻网
 
原标题：意大利确诊病例增至12598例 总理宣布关闭所有商铺

　　中新网3月12日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，意大利新冠肺炎疫情新闻中心表示，截至3月12日零时，全国新冠肺炎确诊病例已增至12598例，单日新增病例创下历史新高，达到了2315例，新增死亡病例196例，累计死亡827人。总理孔特11日宣布，将拨款250亿欧元抗击新冠肺炎疫情，关闭全国除食品店和药店以外的所有商铺。

　　当地时间3月9日，意大利总理朱塞佩·孔特(Giuseppe Conte)在罗马基吉宫举行新闻发布会宣布，随着意大利新冠肺炎死亡病例继续上升，他将签署一项法令，将伦巴第大区的红色隔离区范围扩大到全国，该法令于10日公布后生效。图为都灵维托里奥广场露天咖啡馆。

　　据报道，意大利紧急民防部部长、新冠肺炎疫情新闻发言人安吉洛 博雷利(Angelo Borrelli)表示，目前全国新冠肺炎疫情已蔓延至104座城市，现存确诊病例10726例，重症患者1028人，累计治愈病例为1045例。

　　面对新冠肺炎疫情发展的严峻形势，以及意大利北部伦巴第大区医院病床和医疗物资严重短缺，医疗机构正在紧急增加医院加护病房的床位，扩充医护人员队伍。

　　据外媒报道，当地时间3月8日，意大利总理朱塞佩·孔特签署法令，为遏制新冠肺炎疫情蔓延，意大利全面实行隔离，伦巴第大区及其他14个省的高达1600万人受到影响。图为米兰通往利纳特机场空空荡荡的公路。

　　3月11日，意大利总理孔特举行记者会宣布，将拨款250亿欧元对抗新冠肺炎疫情。孔特表示，政府还将考虑在疫情最严重的北部伦巴第大区实施更严格的措施，包括关闭一些企业和暂停公共交通服务。

　　当地时间11日晚，意大利总理孔特再次宣布，从3月12日开始，将在全国范围内关闭除食品店和药店以外的所有商铺，公共交通和物流正常运营。(博源)

(责编：冯粒、曹昆)
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