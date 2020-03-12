匈牙利宣布进入国家紧急状态

人民网华沙3月11日电（记者 于洋）据布达佩斯讯，3月11日匈牙利政府召开新闻发布会宣布全国进入紧急状态，将对边境出入境人员进行严格管控，在未来的几天之内，匈政府将发布完善具体的法令细则，更详细明确地阐明该情况。

匈牙利总理府办公室负责人古雅什·盖尔盖伊在匈牙利疫情防控中心的例行新闻发布会上宣布这一消息。目前匈牙利采取的紧急措施包括除匈牙利籍公民以外，禁止来自意大利、中国、韩国和伊朗的旅客入境，匈牙利籍公民入境需进行为期两周的隔离，禁止出入公共场所；本周三午夜起，与斯洛文尼亚和奥地利的接壤边界也将受到限制，相关的飞机，火车和大巴的班次都将停运；对瞒报疫区经停史或真实身体情况以及不配合检疫者将被处以严厉制裁；所有大学课程将通过网课形式继续进行等。同时，匈政府就疫情防控的各项细节已与欧盟各国以及各传染病学专家进行会谈，并与邻国斯洛文尼亚和奥地利达成共识要共同合作，抵御新冠病毒疫情的传播。

截至匈牙利时间3月11日，匈牙利境内确诊新冠肺炎病例13例。古雅什表示，匈政府本次所做的这些决定在某些方面上可能是匈牙利政权更迭以来三十多年里都从未有过的，匈牙利目前只有极个例的确诊患者，但在未来匈牙利也有可能出现群体感染现象甚至暴发大规模感染。

在本周二匈牙利疫情防控中心的例行新闻发布会上，疫情防控中心就表示，匈牙利需要开始采取一些限制措施来抑制疫情的发展与蔓延。匈牙利疫情防控中心负责人拉卡托斯·蒂博尔表示，他们也建议政府取消近期的室内体育赛事。匈政府已经取消了原定于3月15日举行的国庆节庆祝活动，其他地方政府也相应号召宣布取消相关活动。

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