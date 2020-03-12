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体操世界杯德国斯图加特站因疫情取消

2020年03月12日09:22  来源：新华网
 

新华社柏林3月11日电（记者刘旸）国际体操联合会（FIG）11日在官网宣布，受新冠肺炎疫情影响，取消原计划于3月20日至22日在德国斯图加特举办的世界杯赛，推迟举办在意大利、卡塔尔等地赛事。

斯图加特世界杯赛组委会在11日给赛事注册记者发送的邮件中称，经过广泛征求意见和现状分析，组委会决定取消体操世界杯斯图加特站。“德国卫生部部长延斯·施潘建议取消1000人以上的聚集活动。对我们来说，接受这个建议很艰难，但我们有责任做出这样的决定，防止病毒传播扩散。”组委会官员沃尔夫冈·德雷克斯勒说。

主办方审慎分析了关门或推迟比赛的方案，认为并不可行。德雷克斯勒分析道，即使闭馆比赛，在德国目前疫情下，未必有足够多运动员和裁判员愿意参赛。此外，举行比赛的保时捷竞技场在5至6月没有合适时间用于改期。更严重的是，主办方不能保证所有运动员参赛后都能顺利返回本国，很可能回国后要被强制隔离14天。

斯图加特2019年举办了体操世锦赛，本站赛事是争取奥运资格的四站全能赛之一。根据罗伯特·科赫研究所（德国疾控防疫机构）公布的最新数据，斯图加特所在的巴符州已有277人确认感染新冠肺炎病毒，是仅次于北威州和巴伐利亚州的德国疫情第三严重的地区。

国际体联还公布了受疫情影响决定延期举办的其他赛事，体操、艺术体操和蹦床各有一站奥运积分赛延期。原定于3月18日至21日举行的体操世界杯卡塔尔多哈站改到6月3日至6日举行。艺术体操世界杯意大利佩扎罗站延期到6月5日至7日举行。蹦床世界杯意大利布雷西亚站延期至6月19至20日举行。

根据最新赛程，各国体操队和运动员极有可能在6月世界杯赛结束后才能最终确定奥运会参赛资格。东京奥运会若如期举行，选手备战时间会非常紧张。

(责编：贾文婷、燕勐)
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