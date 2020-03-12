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俄沙陷“油争”　多国拟劝和

2020年03月12日08:30  来源：新华网
 

沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）11日宣布，沙特将把原油极限产能从当前的每天1200万桶提升至1300万桶。自4月起，沙特的原油供应量将大幅提高至每天1230万桶。

俄罗斯先前就双方产油决策争执释放对话信号，沙特突然决定增产，被视作“回绝”俄方继续商谈的建议。

出于对长期低油价冲击市场的担忧，一些产油国呼吁沙特与俄罗斯尽早恢复合作。

【产量再加码】

沙特阿美在11日的声明中没有提及增加产能的具体时间表。这家企业的首席执行官阿明·纳赛尔10日说，沙特4月原油日供应量将达到历史最高纪录，比沙特当前最大产能高出30万桶，暗示可能动用储备确保供应。

俄罗斯能源部长亚历山大·诺瓦克10日说，俄方准备好与石油输出国组织（欧佩克）就当前增产措施展开磋商。按照俄官员说法，俄石油企业可能将日产量增加30万桶，最高日增50万桶。

消息人士告诉路透社记者，俄能源部准备11日召集国内油企巨头，讨论与欧佩克的合作可能。

不过，沙特能源大臣阿卜杜勒－阿齐兹·本·萨勒曼反应冷淡，称产油国本该及时达成共识，采取限产措施应对低油价危机，如今才准备开会协商对策已不算明智做法。

路透社报道，沙特以最大力度增加供应，实质上拒绝了俄方对话建议。

【短期难和解？】

市场分析人士认为，沙特与俄罗斯正展开一场比拼“谁更能耗得起”的竞赛，哪一方最先妥协将成为输家。目前来看，这场对峙有持续数月的可能。

欧亚集团能源分析师罗伯特·约翰斯顿认为，俄罗斯一直着力于对抗美国在全球扩张影响力，其石油战略不仅关乎产量和价格，还会考虑如何打压美国页岩油产业的市场竞争力；价格战对俄罗斯有风险，但俄方似乎有心理准备。

“沙特与俄罗斯在比赛谁先眨眼，”约翰斯顿说，“我认为这局面将持续至少2至3个月。”

《莫斯科时报》认为，俄罗斯经济应对低油价冲击的韧性可能被低估。以包括外汇储备在内的国际金融资产储备为例，沙特截至1月底的储备规模为4950亿美元，俄罗斯截至2月底为5700亿美元。过去几年，沙特金融资产储备一直在下降，而俄罗斯不断上升。

据这家俄罗斯媒体报道，俄总统弗拉基米尔·普京短期内不会因限产谈判破裂导致的低油价而承受政治压力。事实上，俄能源界及政治精英阶层一直反对与欧佩克结成限产同盟，认为这种做法严重制约俄产能。

【多国拟斡旋】

墨西哥财政部长阿图罗·埃雷拉10日证实，墨西哥和其他产油国正寻求建立第三方渠道，斡旋沙特与俄罗斯的能源政策分歧。

伊拉克官员说，增产将加剧原油供应过剩局面，导致油价长期低迷，对所有产油国不利。

沙特是否就增产决定事先与盟友美国“通气”不得而知。沙特发布增产消息当天早些时候，美国总统唐纳德·特朗普与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼通电话。白宫随后证实双方通话，但没有披露具体谈话内容。

这通电话之前，美国能源部发表声明，谴责“国家行为体企图操纵并冲击石油市场的做法”，但没有点明批评对象。

路透社报道，特朗普正寻求连任，一方面希望看到低油价能够降低生产成本，让美国各产业受益；另一方面担心低油价可能导致美国页岩油生产商破产，反而严重冲击美国经济。

彭博新闻社报道，美国政府如何维护本国石油产业利益，将对特朗普连任前景产生关键影响。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、燕勐)
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