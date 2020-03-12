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土俄磋商联合巡逻叙利亚“安全走廊”

2020年03月12日08:29  来源：新华网
 

土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢10日说，土耳其和俄罗斯军方将依据5日达成的协议，在叙利亚西北部伊德利卜省的M4公路南北两侧各6公里范围展开联合巡逻。土方届时巡逻这一“安全走廊”的北侧，俄方巡逻南侧。

恰武什奥卢10日接受土耳其阿纳多卢通讯社采访时说，俄方派出的军方代表团当天抵达土耳其首都安卡拉，双方将磋商协议中包括“安全走廊”在内的若干细节问题。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安与俄罗斯总统弗拉基米尔·普京5日就伊德利卜停火达成协议。根据协议，交战方当地时间6日起停火；土俄将横贯伊德利卜省的M4公路南北两侧各6公里范围设为“安全走廊”，派军队15日起沿公路联合巡逻。

路透社报道，协议承认了叙利亚政府军打击反政府武装取得的成果，同时要求政府军不再挺进，减轻土方对更多叙利亚难民涌入境内的担忧。土耳其目前在境内共收容超过360万难民。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙利亚反政府武装和极端组织最后一块主要地盘。叙利亚政府军去年12月对伊德利卜发起新一轮进攻，迄今收回大片地区。土耳其支持一些叙反政府武装，要求叙军停止进攻并后撤。双方在伊德利卜交火。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯2月底说，叙利亚平民在冲突中付出的代价最为惨重，过去3个月近100万人逃离家园。

土俄在叙利亚存在利益冲突，土耳其支持部分叙反对派，俄罗斯则支持巴沙尔·阿萨德政府。土俄一直试图管控分歧，寻求合作，就叙利亚问题先后签订“冲突降级区”和索契协议。（顾梓峄）【新华社微特稿】

(责编：贾文婷、燕勐)
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