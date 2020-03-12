IMF和世行将试水远程办公

国际货币基金组织和世界银行10日说，数以千计身在美国首都华盛顿的雇员将参加远程办公测试，为下月的春季会议做准备。

国际货币基金组织说，超过2000名雇员13日将参加远程办公测试，是这一组织应对新型冠状病毒肺炎疫情所采取措施的一部分。一名发言人说，测试“将帮助我们加强准备，在困难时期继续运作并为成员服务。”

世行方面将按照部门顺序开展测试。一名发言人说，世行“有多个系统确保业务连续性”。

世行在华盛顿的雇员和顾问有大约1.6万人，目前已经采取措施限制特定人员进入总部大楼，包括14天内来自特定多国的人员、发烧和有类似流感症状的人员、与新冠肺炎确诊或疑似病例密切接触的人员。

国际货币基金组织和世行的总部都位于华盛顿。这两个机构上周决定，原定4月17日至19日在华盛顿召开的春季会议将改为远程会议，以确保参会者和工作人员的健康和安全。春季会议参会人员包括政府官员、企业界人士、各行业代表及媒体记者，人数通常为大约1万。

美国证券交易委员会10日说，由于华盛顿总部一名雇员出现新冠肺炎症状并接受治疗，其他雇员改为远程办公。然而，美国绝大部分政府机构仍要求雇员如常到场办公。

为应对新冠肺炎疫情在全球蔓延，国际货币基金组织上周宣布将向寻求援助的低收入和新兴市场国家和地区提供总额500亿美元紧急贷款，帮助它们应对疫情。世界银行上周同样决定提供最高120亿美元资金，以支持各成员应对新冠肺炎疫情。

今年春季会议拟发布的“世界经济展望”报告获得多方关注，缘于一些分析师预测新冠肺炎疫情将使全球经济增速放缓。国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特9日发表文章，推断新冠肺炎疫情将对经济产生重大影响，各国应采取针对性举措应对疫情冲击。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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