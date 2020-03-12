阿富汗本周开始释放塔利班囚犯

阿富汗政府11日宣布，将从本周开始逐步释放1500名阿富汗塔利班在押人员，与塔利班的对话开始以后再释放3500人。

【分批释囚】

阿富汗总统阿什拉夫·加尼的发言人西迪克·西迪基当天在社交媒体“推特”写道，总统已经签署法令，从14日开始逐步释放1500名塔利班人员，起初每天释放100人，15天内完成。

对话开始以后，如果塔利班大幅减少暴力活动，每两周将释放500名塔利班人员，最终释放全部5000人。

阿富汗政府将依据人员的年龄、健康状况和剩余刑期情况安排释囚，获释囚犯必须以书面形式保证不会重返战场。

塔利班暂时没有回应阿富汗政府的释囚决定。塔利班一名高级成员10日告诉法新社，塔利班已经把希望释放的5000人名单交给阿富汗政府，阿富汗政府打算先释放那些年迈、病重或刑期将满的囚犯，“没有诚意”。

美国阿富汗事务特使扎尔梅·哈利勒扎德欢迎阿富汗政府的决定，同时敦促阿富汗政府与塔利班“立即”在卡塔尔会面，磋商释囚细节。

美国与塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议，商定塔利班本月10日与阿富汗各方代表会面，讨论实现永久性全面停火和阿富汗今后政治路线；阿富汗政府应在会前释放大约5000名塔利班在押人员，塔利班释放大约1000人。加尼本月1日以美国无权决定这一事项为由拒绝释囚，政府与塔利班的对话推迟。

加尼9日举行第二个总统任期的就职仪式，他的竞争对手、政府前首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉以选举舞弊为由自称总统选举获胜者，同一天也举行“总统就职仪式”。哈利勒扎德出席加尼的就职典礼。多名消息人士9日向路透社披露，加尼同意释囚，以确保美国和其他国家承认他是总统。

美国国务院发言人摩根·奥尔塔格斯说，加尼告诉美方，他正与阿卜杜拉等人磋商，争取在未来几天成立一个包容性政府。

【袭击不断】

美国与塔利班签署和平协议以后，阿富汗安全形势并未好转。法新社10日以阿富汗内政部发言人纳斯拉特·拉希米为消息源报道，过去24小时，阿富汗32个省发生袭击事件，7人死亡，包括2名平民。

联合国安全理事会10日通过有关支持美塔协议的决议，敦促阿富汗各方推进对话，达成包容性政治解决方案。美国常驻联合国副代表诺曼·沙莱告诉安理会，塔利班已经停止对城市和主要军事基地的袭击，但没有停止在农村的袭击。

她说，阿富汗总统选举争议和塔利班暴力活动使得阿富汗内部对话无法按时开始。

美国国务院发言人奥尔塔格斯说，阿富汗的暴力等级“不可接受”。美军驻中东部队最高指挥官弗兰克·麦肯齐10日告诉国会众议院军事委员会，塔利班的袭击超出预想，如果这种情况持续下去，他将提议停止美军完全撤出阿富汗计划。

驻阿美军发言人桑尼·莱格特9日说，美军已经开始执行在135天内把驻阿美军规模从大约1.3万人缩减至8600人的计划。

依据美塔协议，美国将在135天内把驻阿美军规模从1.3万人缩减至8600人；推动释放塔利班在押人员、重新评估和解除对塔利班相关人员的制裁、向阿富汗新政府提供经济援助、保证不干涉阿富汗内部事务。同时，塔利班承诺不允许成员以及包括“基地”组织在内的其他组织成员利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。

美方承诺，如果塔利班严格履行协议条款，美军将在14个月内完全撤出阿富汗。（安晓萌）（新华社专特稿）

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