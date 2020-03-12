确诊患者被新冠病毒传染，中美韩意各要过几道关？

【环球时报综合报道】编者按：目前新冠肺炎疫情在全球蔓延。但不同国家在确诊新冠病毒方面的诊断流程却不完全相同。美国、中国、意大利、韩国分别通过什么样的流程来确诊患者被新冠病毒传染，哪些人可以进行核酸检测，而相关国家中进行一次核酸检测的费用又如何呢？《环球时报》记者针对这些疑问进行了一番梳理。

中国提供整套“参考答案”

经过前段时间中国抗疫实践检验，中国已经形成了一整套确诊的规范操作流程，这一流程堪称全球抗疫的一套“参考答案”。

根据国家卫健委《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第七版）》，符合相关流行病学史或有疑似临床表现的被视为疑似病例。流行病学史中有四项规定，包括发病前14天有在武汉及周边地区或有确诊病例报告社区旅居史、与确诊者有接触史、接触过上述地区发热或有呼吸道症状患者，或聚集性发病。临床表现包括发热或呼吸道症状、相应的影像学特征、发病早期白细胞总数正常或降低，淋巴细胞计数正常或减少。有流行病学史中任何一条，且符合临床表现任意两条，或没有明确流行病学史但符合临床表现中的3条者均为疑似病例。疑似病例须经过以下任意一种检测具备病原学或血清学证据之一者就是确诊病例，检测方式包括实时荧光RT-PCR检测新型冠状病毒核酸阳性；病毒基因测序与新冠病毒高度同源；血清新型冠状病毒特异性IgM抗体和IgG抗体阳性，血清新型冠状病毒特异性IgG抗体由阴性转为阳性或恢复期较急性期4倍及以上升高。

武汉大学医学部病毒学研究所教授杨占秋对《环球时报》记者表示，核酸检测快速高效且成本较低，因此被普遍采用为新冠肺炎确诊的检测手段。国外核酸检测能力也比较强，检测的流程和方法总体上跟中国是类似的。区别在于个人感染的病毒类型可能会有某些差异，因此不能全盘照搬中国，必须进行某些环节的微调。但他认为，加快检测速度、尽可能多检测是欧洲国家控制疫情扩散的当务之急。

目前公开信息中没有发现国家卫健委出台关于核酸检测的费用标准，但《环球时报》记者初步检索发现，各省市均将相关检测纳入财政支持和医保报销，很多省市最终实行个人免费检测。例如湖南规定，公立医院核酸检测费用为每人次160元，由财政支持不得向患者收取。私立医院不高于这一标准。江苏规定核酸检测费用由医保支付。深圳规定核酸检测由财政和医保支付，个人无须付费。甘肃也将核酸检测列入医保甲类支付，每次不高于60元。

美国：坚持自身诊断思路

据美国疾病控制与预防中心（CDC）网站的最新介绍（更新至3月4日），对于疑似病例，临床医生可以送到美国食品和药物管理局（FDA）授权的卫生实验室（主要是CDC实验室）进行检测，也可以使用临床医生辖区内的公共卫生实验室进行检测。目前，CDC在78个州和地方公共卫生实验室拥有检测能力，在全美国范围内提供7.5万个工具包，3月中旬将提供更多。

关于疑似病人如何确诊，CDC给出的指导意见是，临床医生根据专业知识确定病患是否感染新冠病毒，是否应该接受检测。决定患者检测应该基于当地新冠疫情的发病情况以及诊断流程。帮助临床医生决定是否进行检测的流行病学因素包括，疑似患者在14天内与确认病例有过密切接触，或14天内有到疫区的旅行史。

关于如何检测，1月24日，CDC开发实时逆转录聚合酶链反应（rRT-PCR）检测试剂盒，可诊断临床样本的呼吸道和血清样本中的新冠病毒。检测结果为阳性提示有可能感染新冠病毒，受感染的患者应配合医疗护理人员对症状进行处理并决定如何对患者周围的人员提供最好的保护。检测结果为阴性并不排除感染新冠可能性，要结合临床观察、病史和流行病学信息一并考虑。

美国《财富》杂志10日报道说，截至目前，急诊中心和诊所等无法现场开展新冠病毒检测。在未来，如果商业机构开发出自有新冠病毒检测方法，现场检测也是有可能的。不过到目前为止，医院、急诊中心和医生办公室搜集的样本都被送往获批开展这类检测的公共卫生实验室。美国《大西洋月刊》称，由于CDC只关注入境旅客、筛查输入型病例，没扩大检测范围，可能遗漏大量感染病例。

美国检测费用过高也是外界广泛关注的话题。美国《财富》杂志10日称，理论上讲，任何使用FDA批准的检测方法开展的新冠病毒检测都应该是免费的。来自犹他州、威斯康辛州和纽约州卫生部门的代表同意这一观点，表示公共卫生机构开展的经FDA批准的检测对于患者来说是免费的。但美国卫生系统碎片化的特征让这个问题变得异常复杂。尽管检测本身免费，但相关住院、医生问诊或隔离可能并不免费，而且这一点取决于个人的保险水平，疑似病患可能面临数千美元的医疗费用。保险可能无法完全覆盖与病毒相关的急诊中心看病或医院住院费用。

韩国：运用多种检测方案

韩国《国民日报》9日报道称，韩国疫情之所以快速趋于稳定，其中“迅速诊断试剂盒”、车载诊断方式、低廉的检查费用堪称贡献巨大。报道称，从上月初开始，韩国医院引入了RT-PCR检测，可在6小时内得出结果。而韩国某企业开发的最新检测试剂盒，可以将确诊时间缩短为1小时45分钟。车载诊断方式就是被检测人可以不离开自己驾驶的车辆，就可以完成申请、测体温、缴费、提取体液等检查物质阶段，时长不过10分钟。

韩国进行新冠肺炎筛查的费用也相对低廉，每次16万韩元（1万韩元约合58元人民币），而密切接触者、出现明显症状者、新天地信徒等可以免费得到检查。

据韩媒报道，如果确诊为新冠肺炎患者，整个治疗费用将由国家承担，但疑似患者在医院隔离期间，要收取一定病房费用。韩国保健福利部的统计显示，隔离单人间的费用为每天20万韩元，其中国民健康保险负担16万韩元，个人只负担4万韩元。但如果是住4-6人病房，那么个人每天负担的病床费仅为3000韩元-1万韩元。

意大利：无症状不检测

疫情正呈暴发性增长的意大利目前在确诊流程方面是什么样呢？

据美联社报道，根据世卫组织建议，意大利政府在各地的上报病例只有得到意大利国立卫生研究院确认，才能算作确诊病例。在确诊规则调整后，没经过意大利国立卫生研究院确认的病例，将只会被视为疑似病例。此外，意大利对检测标准作出另一项重大调整，将只会检测出现症状的高风险人群。此前，意大利的病毒检测是针对所有来自意大利北部疫情集中地及与确诊者有密切接触的人，哪怕这些人没出现症状。

根据意大利卫生部官网报道，目前尚无商业试剂盒来进行血液测试或进行其他生物样本确诊新冠病毒感染。必须根据世卫组织的指导方案，在地区实验室对呼吸道临床样本进行诊断。如果患者检测结果阳性，还必须由意大利国立卫生研究院的实验室进行最终确诊。

据意大利安莎社报道，“快速测试盒”3月底有望推出。意大利两家医院联合研制的一项快速诊断新冠病毒技术3月底有望开始应用。这种快速响应测试，可以把目前需要5-7小时的测试缩短到60分钟，该测试将获得欧盟和美国相关权威机构批准，并于3月底提交给意大利食品和药物管理局。

【环球时报驻意大利特派记者 韩硕 本报记者 倪浩 本报特约记者 任重 王伟】

(责编：徐祥丽、燕勐)