美国航空宣布该公司中美航班将停飞到10月底

人民网美西3月11日电（记者邓圩）3月11日上午，美国航空宣布该公司中美航班将停飞到10月23日。据了解，美国航空（AA）飞往中国的航班为洛杉矶-达拉斯-北京-上海，以及洛杉矶-香港两条航线，均宣布延长停航时间。与此同时，来自中国航空公司的消息显示，中美之间航班正在增加和恢复，中国国际航空公司和中国南方航空公司将在下周恢复旧金山-北京和旧金山-广州直航航线。

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据了解，中国南方航空公司决定将原定于3月29日复航的广州-旧金山直航航线提前到3月20日复航，CZ657恢复每周4个航班，6月20日开始将增至每天一个航班。

另外，在2月初各大航空公司停航中美航班之际，中国国际航空公司通过调整航次设计，一直保持了旧金山-洛杉矶-北京，纽约-华盛顿—北京持续通航。中国国际航空公司近日宣布，将在3月19日恢复旧金山-北京直航CA986为一周两班，3月29日之后恢复为一周4个航班。

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针对此次提前复航，两家中国航空公司负责人在接受人民网记者采访时表示，市场走访和乘客反馈的情况，恢复的原因是目前前往中国乘客需求很大。

业内人士分析美国航空停航原因应该是经济效益的压力，据了解，美国航空此前往返中美的航线并不多，一条前往中国内地，一条前往中国香港。

又讯，暂时停靠旧金山湾区奥克兰港的至尊公主号上共有20名中国籍人员。连日来，驻旧金山总领馆一直与船上的中国公民联系沟通，了解他们的健康状况。目前，中国籍工作人员健康，部分持有美国绿卡的中国籍乘客按美方安排上岸隔离，随后返回在美居住地。

总领馆对美方不允许未持美绿卡外籍人士上岸的作法表示关切，多次要求美方和邮轮公司履行应尽义务，作出适当安排，确保中国籍工作人员和乘客健康，保障他们的合法权益。总领馆将继续与各相关方保持密切沟通，积极为船上中国公民提供领事协助。

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