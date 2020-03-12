埃塞航空空难中期调查报告发布

3月9日，埃塞俄比亚交通部发布了埃塞俄比亚航空公司空难中期事故调查报告。报告显示，空难由波音737 MAX飞机的设计缺陷导致，而非航空公司及飞行员的操作失误。

在埃塞航空航班失事一周年之际发布的这份报告显示，飞机有“有效的适航证书”，起飞前没有已知的技术问题，同时重量和平衡均在运行范围内。调查人员认定，错误的传感器读数和自动指令未出现在机组人员操作手册上，飞机设计缺陷及波音公司为执飞新机型的飞行员提供的培训不足，是导致空难发生的主要原因。

2019年3月10日，埃塞航空ET302航班从埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴飞往肯尼亚首都内罗毕，起飞不久后坠毁，机上157人全部遇难。这是继2018年印尼狮子航空公司同型号客机失事坠海之后，波音737—8客机发生的第二起空难事故。此后，波音737 MAX系列飞机遭全球停飞。

这份近140页的调查报告指出，失事飞机在约1.4万英尺的高空开始失控，坠毁时以大于40度的角度向下倾斜，并以每秒500英尺以上的速度撞向地面，“发现的大部分残骸都被埋在地下”。报告分析了飞机传感器数据丢失而导致的一系列问题。该机型飞行计算机一次只能查询一个传感器读数，“使其容易受到意外激活的影响”，因为传感器激活了防失速系统，进而反复迫使飞机的机头向下。这一防失速系统的问题与印尼狮航空难原因相似。

对于这份调查报告，波音公司回应称，将根据美国国家运输安全委员会的要求，并在其指导下继续提供技术援助以支持调查。此次事故的最终调查报告将于今年晚些时候发布。

空难发生后，针对波音公司的调查和索赔一直在进行。美国众议院运输和基础设施委员会3月6日发布的报告指出，波音公司737 MAX系列客机设计“失败”，联邦航空局对该型号飞机的认证审核“严重不足”。报告认为，2018年印尼狮航空难后，联邦航空局和波音公司均没有停飞该型号客机，这是拿乘客生命安全“赌博”。

目前，波音737 MAX系列客机已停产并在全球停飞，损失高达180亿美元。该公司还面临美国联邦航空局2000万美元的罚款。此外，两起空难的遇难者家属对其提起了数百起诉讼，要求赔偿金额达数千万美元。

（本报约翰内斯堡3月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 17 版）

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