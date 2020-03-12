歌声传递深情（环球走笔）

“长江上边有大桥，大桥边上黄鹤楼。不管风雨有多少，脸上带着笑。喜欢看你的双眼，喜欢看你的眉尖。口罩遮住你的脸，遮不住坚强。” 近日，一首改编的《你笑起来真好看》在国内外流传，歌曲的演唱者是美国犹他州卡斯卡德小学四年级的孩子们。得知中国发生新冠肺炎疫情后，他们通过歌声为中国加油。

稚气的童音，深情的演唱，一幕幕中国抗击疫情的感人画面从歌中浮现，总能让听者眼含泪花。不少中国网友动情留言：“这是最动听的歌声”“不同国度，同一家园，互相帮助，共同发展，世界该有多美好”……孩子们纯真的歌声化作桥梁，连接起不同国家民众心底最朴素真挚的情感。

用音乐诉说，让真情留驻心田。当中国万众一心抗击新冠肺炎疫情，许多国际友人自发为中国和中国人民写歌，用歌声表达支持。由日本词曲作者秋山岳久创作、日本歌手希侬倾情演唱的《你的悲伤改变了我的心》，“风雨满天你不是孤立无援，有我将你放在心间”让人心头一暖；来自西班牙、美国、巴拉圭等19个国家的音乐人唱响《在路上》，“无论你我来自何方”“我们团结一心，一起走向明天”从欧洲、美洲传唱到亚洲；中国、菲律宾、马来西亚、新西兰等6国音乐人共唱《命运与共》，“守望相助，春暖花开”唱响东亚、南亚和大洋洲；40位法国音乐剧演员以《与你同在》的和音，表达对“阴霾终将散去，阳光终将到来”的信念……世界各地的人们表达同样的爱与希望、团结与支持，这是心灵的共鸣。

歌曲创作者和演唱者的浓浓情感，激发于中国人民抗击疫情的奋斗故事。近日，一曲特别版《你并不孤单》受到广泛关注。在音乐视频结尾处，一名古巴女孩写道：“我想让全世界的人知道，抗击疫情不只是中国的事情，是全人类共同的事情，我们要向那些抗击疫情的英雄们表达敬意和感谢！”

“在我的职业生涯里，中国给予了我很大帮助和支持，我真诚地希望能在这个时刻为中国朋友做些事情。作为一名艺术家，最好的方式就是用音乐传递希望和祝福。”正是基于这样的愿望，比利时钢琴家尚·马龙与来自中国、英国等国的艺术家用13天时间完成一曲《黎明的编钟声》。在这首乐曲中，湖北编钟与钢琴演奏融合，意在通过东西方乐器的共鸣，唱响“中国与世界命运与共”的乐章。

人类本是一个命运共同体。在共同的挑战面前，人类内心深处的真诚与善意越多，力量就会越大。在这个特殊的时期，音乐以其独特的艺术感染力，向世界传递的信心与希望，正是人类命运共同体的大合唱。

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)