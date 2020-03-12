油价波动加剧美国金融市场震荡

近日，国际原油价格经历剧烈震荡。3月9日，布伦特原油期货和西得克萨斯轻质原油两个指标都暴跌了25%，创下1991年海湾战争以来最大单日跌幅。10日油价部分跌势回落，纽约市场布伦特原油期货价格一度触及每桶38.22美元的当日高点；西得克萨斯轻质原油价格曾触及每桶34.60美元的高点。

油价暴跌与外界担忧新冠肺炎疫情在美国进一步扩散叠加，引发美国金融市场巨幅震荡。9日美股下跌超过7%，早盘触发了熔断机制，这是美股自1997年以来首次触发熔断机制。截至收盘，道琼斯指数下跌7.79%，标普500指数下跌7.60%，纳斯达克指数下跌7.29%。由于市场避险需求回落和投资者预计美国政府将出台财政刺激措施，纽约股市三大股指10日大幅反弹近5%。

分析认为，国际油价此轮暴跌的直接触发因素，是以沙特为首的石油输出国组织（欧佩克）与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国未能就新一轮原油限产达成一致。

巴克莱银行10日在报告中表示，欧佩克和非欧佩克产油国之间的分歧意味着在新冠肺炎疫情导致全球需求减少的情况下，混乱的原油供应可能会打破市场短期平衡。摩根士丹利、渣打银行也相继大幅下调了对国际原油价格的预期。

油价暴跌令美国石油业处境艰难，其影响可能波及从农产品到私募股权基金等各方面。3月10日，美国能源部发布公告称，鉴于近日全球石油市场波动，决定暂停出售战略石油储备中的原油。

过去10年来，北美页岩油气行业经历了一段繁荣时期，推动美国成为世界最大产油国之一。但由于页岩油开采成本较高，不少美国公司负债累累。国际油价暴跌将令美国页岩油生产商承受更大压力。美国主要页岩油企业之一先锋自然资源公司首席执行官谢菲尔德9日表示，未来两年可能有50%的页岩油勘探和生产企业会破产。

对原油主要消费国而言，油价下跌是利好消息；但主要产油国损失明显。安联研究9日发布报告称，如果油价保持在45美元以下，厄瓜多尔和哥伦比亚的经济增长率都将下降逾一个百分点，墨西哥将损失约0.15%的GDP。总部设在伦敦的海外发展研究所认为，处于低位的石油价格若持续超过一年时间，将使安哥拉和尼日利亚等石油出口国的经济面临更大挑战。

（本报华盛顿3月11日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 17 版）

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