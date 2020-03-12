“期待巴中深化共建一带一路合作”

3月9日，由巴西全球南方研究所主办的“丝绸之路与巴西”论坛在圣保罗举行。巴西知名专家、学者围绕“‘一带一路’对巴西的意义”和“疫情之下的合作与前景”等议题交流讨论。与会代表们充分肯定中国应对新冠肺炎疫情举措，对推进共建“一带一路”、加强互利合作充满信心。

自2009年以来，中国一直是巴西最大的贸易伙伴。中国也是巴西第一大出口目的地国。巴西麦肯齐长老会大学教授罗德里格·萨尔加多表示，中国经济的高质量发展为两国经贸关系的发展提供了机遇。“一带一路”建设为推动巴中合作提供了难得的契机。

里约联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯表示，许多中企已经在巴西成功实现了本地化，为当地创造了大量就业岗位，与巴西社会一道推动经济和社会发展。

有学者表示，当前世界格局深刻调整，单边主义和保护主义抬头，给国际合作造成冲击。“这个时候，我们更加深刻认识到构建人类命运共同体的重要性和必要性，看到了中国为世界发展作出的努力和展现出的大国担当。”全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，“新冠肺炎疫情是全人类共同的敌人。在非常时期，我们更要凝聚力量、共克时艰。”

巴西经济学家埃利亚斯·雅布尔指出，某些西方国家和媒体借疫情抹黑中国，实际是一些机会主义政客想妨碍中国与其他国家、与世界的互利合作，阻碍中国发展，但是这条路行不通。

“中国政府对中国人民和世界人民的健康安全高度负责。放眼未来，强劲的经济韧性和高效的治理能力必将推动中国经济持续高质量增长，继续引领世界经济发展。”阿尔瓦雷斯的话赢得了现场热烈掌声。

“有能力”“负责任”“有信心”，与会专家学者不约而同地表达了对中国作为的认可和信任。雅布尔说，中国抗击疫情的措施果断有效，充分彰显中国特色社会主义制度的显著优势，“中国不照搬西方模式，走出了一条适合本国发展的道路”。

雅布尔表示，“共建‘一带一路’是构建人类命运共同体的重大实践，也是发展国际关系的重要平台，符合各国人民的根本利益。我们对中国和世界战胜疫情有信心，期待巴中深化共建‘一带一路’合作。”

（本报圣保罗3月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 17 版）

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