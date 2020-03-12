欧洲多国加强新冠肺炎疫情防控（国际视点）

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新冠肺炎疫情已蔓延至欧洲40多个国家，确诊病例持续增加。欧盟和欧洲多国官员近来纷纷发声，呼吁各国在抗疫方面加强合作、保持团结。

新冠肺炎疫情在欧洲多地迅速蔓延。截至当地时间3月10日，欧洲44个国家出现了新冠肺炎确诊病例。其中，意大利确诊病例破万，成为中国以外疫情最严重的国家。

面对快速蔓延的疫情，欧洲多国纷纷出台相应措施。欧洲理事会主席米歇尔10日紧急召集欧盟成员国领导人视频会议，以便协调各国共同抗击疫情。

快速蔓延，44国出现确诊病例

随着新冠肺炎疫情不断扩散，欧洲受到的影响日趋严重。3月9日，塞浦路斯、阿尔巴尼亚两国首次确诊新冠肺炎病例，欧洲疫情由42国扩展至44国。

欧洲国家中，意大利疫情最为严重。根据意大利卫生部公布的数据，截至当地时间10日18时，意大利累计确诊新冠肺炎病例总数为10149例，死亡631例，现有新冠肺炎病例8514例，治愈1004例。

截至10日，法国累计病例升至1784例，其中死亡病例为33例。法国将疫情划分为防止疫情有限传播、防止病毒蔓延全国、病毒在全国蔓延后全面提升应对措施三个阶段。鉴于疫情已波及法国本土全部13个行政大区和3个海外省，法国政府认为，进入“第三阶段”已不可避免。

德国、西班牙的确诊病例也都超过1000例，并保持继续增长势头。截至10日15时，德国确诊新冠肺炎病例达1296例，10日当天新增确诊病例超过300例，累计死亡2例；截至当地时间10日22时，西班牙新冠肺炎确诊病例上升至1695例，累计死亡病例为35例。

此外，瑞士、英国、荷兰、瑞典、比利时的确诊病例都超过了200例，且呈不断增长之势。欧洲媒体分析认为，2月底是欧洲多国的春假时间，人员流动大，加剧了疫情在欧洲蔓延。近期许多国家的确诊病例都有意大利旅行史或接触史，目前欧洲多个国家暂停了往返意大利的航班。

强化应对，防控措施不断升级

面对疫情蔓延，欧洲各国不断升级防控措施，包括停止大型活动、限制集会、学校停课、暂停航班、禁止人员流动等。

意大利政府宣布，自3月10日起在全国范围内实行“封城”，暂停所有体育赛事；所有学校停课时间延长至4月3日；禁止公众聚会，包括在露天酒吧、酒馆、饭店以及其他社交场所举行的活动；除可证明的工作、健康和紧急需求三种特殊情况外，全国范围内的民众不得擅自离开所在地。

法国政府要求在全国范围内禁止千人以上的集会，并施行有区别的隔离措施。目前法国全境存在疫情高风险的150座学校封闭，4.5万名学生和3000名老师居家隔离，所有游学项目暂停实施。部分体育赛事取消或延期，或选择以“无观众”的形式进行。

为提高检测效率，法国将病毒检测资格由原先授权的数个检测中心扩大至各城市实验室。法国政府还发布政令，启用1500万至2000万个库存口罩，并向全国药房投放1000万个医用口罩，要求病患凭处方购买。法国卫生部授权普通药店自行配置销售医用酒精和免洗洗手液，同时加大对疫情较严重地区的医疗资源投入。

德国卫生部与内政部2月底宣布牵头成立联邦层面的疫情应对指挥部，实施更加严格的入境健康申报，制定对大型活动风险评估等多项防控措施。德国卫生部基于科赫研究所对疫情的综合研判，为各地的传染病防治工作提供建议，具体的实际操作层面则由各地方的相关卫生部门负责。其中，北威州海因斯贝格县成立了危机处理小组，对不同群体进行区分并提供防疫指导，完善疫情信息收集体系。

为协调各国共同抗击疫情，10日的欧盟成员国领导人视频会议确定了欧盟当前面临的4项紧急任务，即限制病毒传播、确保包括口罩和呼吸器在内的医疗设备供应、促进疫苗等医药研发、应对疫情造成的社会经济影响。会议强调，欧盟需要制订一套统一的抗疫规范，各成员国出台政策时应注意协同。

面临挑战，公共卫生体系受考验

欧洲舆论认为，欧洲各国拥有相对发达的公共卫生体系，但面对疫情的迅速蔓延，欧洲各国的防疫力量依然有些“捉襟见肘”。申根区内部人员流动频繁增加了病毒传播风险，疫情对欧洲国家公共卫生体系形成严峻考验。

目前，欧洲多国出现了不同程度的医护人员不足，核酸检测试剂和个人防护设备短缺等问题。在意大利，民众的紧张情绪随着疫情升级加剧，病人增长速度过快导致医院处于高度压力和紧张当中。重症病房、医护用具、医护人员等医疗资源急缺。

法国和德国出台了限制出口个人防护装备的措施。据瑞士《星期日新苏黎世报》报道，因德国拦截了瑞士进口的24万只口罩，瑞士已紧急召见了德国驻瑞士大使表示抗议。核酸检测试剂短缺是另一大难题。瑞士联邦卫生部门宣布，因试剂短缺，将不再为轻症患者提供新冠病毒检测。比利时国家病毒检测中心因核酸检测试剂短缺，只能满足部分检测需求。

受文化传统、风俗习惯等因素影响，一些防控疫情措施如隔离病人、查找密切接触者等在欧洲国家面临挑战。据意大利《共和国报》报道，意大利北部“封城”之后，当地许多民众依然在街头聚集。欧洲很多大城市街头，许多民众拒绝佩戴口罩。施行联邦制的德国，很难实现在全国范围内学校停课。

意大利经济发展部前副部长杰拉齐表示，意大利在学习中国的抗疫经验时，结合了意大利本国实际情况制定抗疫措施。意大利卫生部长顾问、世界卫生组织执委会成员理查尔迪表示，如果意大利民众遵守政府规定和专家建议，新增确诊病例人数将会减少。为支持意大利抗击疫情，欧洲疾病预防控制中心联合世界卫生组织已向意大利派遣专家组，调研防控情况，并提出建议。

英国《经济学人》刊文评论称，传染病控制需要对确诊的病人隔离治疗，识别密切接触者，需要大量人力和资金投入，这一点应该成为欧洲国家的共识。疫情控制不仅仅是卫生部门的职责，整个社会都需要动员起来，在这方面欧洲国家还有很大行动空间。

（本报布鲁塞尔、罗马、巴黎、柏林3月11日电 记者张朋辉、韩硕、葛文博、花放）

《 人民日报 》（ 2020年03月12日 17 版）

(责编：白宇、岳弘彬)