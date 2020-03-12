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“为中国和世界抗击疫情注入信心与力量”

2020年03月12日05:21  来源：人民网－人民日报
 

　　3月10日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作。他强调，继续把疫情防控作为当前头等大事和最重要的工作，不麻痹、不厌战、不松劲，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，坚决打赢湖北保卫战、武汉保卫战。海外华侨华人纷纷表示，在抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，习近平主席专门赴湖北省武汉市考察疫情防控工作，充分体现了对人民群众生命安全和身体健康的高度重视，极大增强了海内外中华儿女战胜疫情的信心和力量，向国际社会传递了中国战疫必胜的希望。海外华侨华人将继续同祖（籍）国人民坚定站在一起，为抗击疫情出力鼓劲，相信一定能打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

　　“让世界看到了中国的责任与担当”

　　“‘这是一场人民战争，需要全体人民坚定信心、同舟共济。坚持就是胜利。’习近平主席铿锵有力、温暖人心的话语让共同抗击疫情的海内外同胞备受鼓舞。”意大利米兰华助中心执行主任周建煌说：“新冠肺炎疫情牵动着海外同胞的心。习近平主席亲自指挥、亲自部署，中国人民万众一心，携手抗击疫情取得阶段性重要成果，令海外华侨华人十分振奋，也让世界看到了中国的责任与担当。”

　　“中国政府和中国人民以极大毅力和责任感抗击疫情，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，疫情防控呈现积极向好态势。”墨西哥中华企业协会主席金加池表示，广大华侨华人坚信，在中国共产党和中国政府坚强指挥下，在祖（籍）国人民共同努力下，一定能够尽快战胜疫情。

　　“习近平主席专门赴武汉考察疫情防控工作，振奋人心，为中国和世界抗击疫情注入信心与力量。”比利时华人青年联合会会长朱旭林表示，中国始终坚守疫情防控最前线，采取的一系列有效举措为世界各国防控疫情赢得了时间，获得国际社会高度评价。“当前，中国新增病例大幅减少，治愈出院人数持续增加，疫情蔓延扩散势头已经得到基本遏制。海外华侨华人将积极行动，为打赢疫情防控阻击战继续贡献力量。”

　　“展现了中国力量和中国精神”

　　“习近平主席专门赴武汉考察疫情防控工作，鼓舞士气，激励人心。”巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，“在抗击疫情的斗争中，广大医务工作者勇敢逆行、坚守岗位，展现了医者仁心、救死扶伤的崇高精神。武汉人民用自己的实际行动为疫情防控作出了重大贡献。中国抗疫举措向世界展现了中国力量和中国精神。”

　　“疫情发生以来，世界看到的武汉是一个面对逆境众志成城、迎难而上的城市。武汉人民和广大医务工作者向世界展现了万众一心、不怕困难的精神，展现了战胜疫情的坚定决心。”泰和泰华盛顿律师事务所主任程绍铭表示，祖（籍）国人民全力投入抗击疫情斗争，疫情蔓延扩散势头已得到基本遏制，防控形势逐步向好。“此次疫情防控阻击战体现了中华民族压不倒、摧不垮、百折不挠、愈挫愈勇的精神。”

　　“‘武汉不愧为英雄的城市，武汉人民不愧为英雄的人民’。习近平主席在考察时向武汉人民表示感谢，海外华侨华人也为武汉人民而深深感动。”萨尔瓦多华侨总会理事李兢一表示，祖（籍）国人民抗击疫情取得成效，世界见证了中国人民众志成城、顾全大局的奉献精神。

　　“习近平主席强调始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，此次专门赴武汉考察疫情防控工作，展现了大国领袖的人民情怀，体现了中国党和政府以人为本的理念。”朱旭林说，4万多名医护人员驰援湖北，同湖北和武汉人民一起战斗，他们是最大的功臣。“在这场没有硝烟的战斗中，广大华侨华人的心和祖（籍）国人民在一起，我们共同期待战斗胜利的那一刻。”

　　“以实际行动践行人类命运共同体理念”

　　“习近平主席专门赴武汉考察疫情防控工作，不仅为武汉人民、中国人民抗击疫情汇聚了力量，提振了信心，也为世界战胜疫情注入强大正能量。”日本侨报社总编辑段跃中表示，“面对疫情，中国始终秉持构建人类命运共同体理念，在做好本国抗疫工作的同时，积极同国际社会开展疫情防控合作，既全力保障中国人民的生命安全和身体健康，也为世界公共卫生事业作出了积极贡献。”

　　“中国举国动员抗击疫情，展现了强大的执行力和团结精神，彰显了中国特色社会主义的强大生命力，也为各国抗击疫情提供了宝贵经验。”俄罗斯华侨华人联合总会秘书长兼常务副会长吴昊表示，中国向多个受疫情影响国家捐款捐物并分享抗疫经验，中国的有力有效举措为各国抗击疫情争取了宝贵时间，再次展现了中国是一个负责任、有担当的大国。

　　“面对疫情，在中国共产党的领导下，祖（籍）国人民众志成城，共克时艰。世界见证了中国战胜疫情的坚定决心，见证了中国人民团结的力量和中国制度的显著优势。”王俊晓表示，“在抗击疫情过程中，中国及时同世卫组织和国际社会分享信息，派遣专家组赴疫情严重的国家和地区参与当地防控工作，共同维护地区和全球公共卫生安全，以实际行动践行人类命运共同体理念。”

　　“各国应携起手来，积极开展疫情防控国际合作。”美国大华盛顿地区中国大专院校校友会联合会会长李民表示，中国在关键时刻克服自身面临的困难，向有关国家及时伸出援手。“共抗疫情让人们再次意识到构建人类命运共同体的必要性。面对全球性挑战，任何国家都无法孤军奋战，我们应携手同行，守护人类共同和唯一的家园。”

　　（本报北京、罗马、墨西哥城、布鲁塞尔、里约热内卢、华盛顿、东京、莫斯科3月11日电  记者肖新新、叶琦、刘旭霞、张朋辉、朱东君、张梦旭、刘军国、殷新宇）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月12日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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