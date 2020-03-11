外交部介绍中国助力全球战"疫"五大举措

人民网北京3月11日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月10日0-24时，中国境内新增治愈出院病例1578例，截至3月10日24时，中国境内累计治愈出院病例61475例。

问：新冠肺炎疫情正在全球多地快速蔓延。世卫组织总干事谭德塞表示，新冠肺炎成为全球性流行病的威胁已经非常现实。面对全球日益严峻的疫情态势，中方下步准备如何同国际社会加强合作应对疫情？

答：经过中国人民团结一心、艰苦努力，目前中国疫情防控形势发生积极向好变化，取得阶段性重要成果。与此同时，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并呈现蔓延态势，部分国家疫情还比较严重。各国加强沟通协作，携手抗击疫情，共同维护地区和全球公共卫生安全的重要性和紧迫性进一步上升。中方愿在毫不放松继续做好本国疫情防控工作的同时，努力为全球的抗疫斗争做出贡献。

第一，同世卫组织和国际社会加强沟通协调。互通疫情信息是国际社会整体抗疫斗争的重要一环。疫情发生后，中方第一时间向世卫组织分享了病毒基因序列信息，及时向有关国家和地区通报疫情。我们将继续本着公开、透明及对全球公共卫生安全和人民健康高度负责的精神，及时向世卫组织和国际社会分享信息。同时加强同各方协调合作，推动地区和全球的联防联控，努力阻止疫情扩散蔓延。

第二，同世界各国开展抗疫经验分享和交流。目前中方已经发布了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，这些方案源于中国，面向世界，已翻译成多语种同世界各国分享交流。迄今中方已与欧盟、东盟、非盟、加共体、上合组织、南太岛国及土库曼斯坦、阿塞拜疆、摩尔多瓦、格鲁吉亚等国举行视频会议，交流疫情防控和诊疗经验。我们将继续通过各种形式同有关国家和国际组织加强交流借鉴，共同提升维护地区和全球公共卫生安全的能力。

第三，向有需要的国家和地区派遣医疗专家团队。截至目前，中国红十字会已经向伊朗、伊拉克派遣专家团队，在当地密集开展工作，协助两国开展疫情防控，得到当地部门和百姓的一致好评。中方还正在准备向意大利派遣医疗专家团队支援当地疫情防控。我们将继续通过这种形式向有需要的国家提供支持和帮助。

第四，向国际社会提供药品等防疫物资援助。疫情无情人有情。中国政府向世界卫生组织捐款2000万美元，向有关国家捐赠口罩、药品、防护服等防疫物资，向一些国家出口急需的医疗物资和设备。中国地方政府和民间机构也纷纷向其他国家伸出援手。我们愿在全力抗击本国疫情的同时，克服自身困难，继续向有需要的国家提供力所能及的帮助。

第五，同国际社会加强科技合作。中方愿同有关国家在药物、疫苗、检测试剂等方面开展科技合作，为在全世界范围内早日战胜疫情贡献中国智慧和中国方案。

中方将通过以上五方面举措，助力全球抗疫斗争。我们将同国际社会一道，同舟共济，共克时艰，夺取全球抗击新冠肺炎疫情的最终胜利。

问：上周你的同事回答记者提问时表示，新冠肺炎疫情首先出现在中国，但不一定发源于中国。那么你知道病毒是哪个国家发源的吗？

答：关于病毒源头问题，这是一个科学的问题，需要听取科学、专业的意见。我们希望有关方面不要借此做文章，也不要借此对其他国家污名化，这不利于国际社会齐心协力抗击疫情。

问：昨天，中国、法国、俄罗斯、英国、美国外长发表了关于《不扩散核武器条约》的联合声明。声明重申了对条约各项规定的承诺，但也表示“条约的成功并非注定，其前景也充满未知”。中方如何看待条约的作用和五国未来的合作？

答：昨天，中国、法国、俄罗斯、英国、美国五个国家的外长发表联合声明，表达对《不扩散核武器条约》的政治支持，重申对条约各项义务的坚定承诺，表明对维护和加强条约机制的共同意愿。

《不扩散核武器条约》是国际核裁军与核不扩散体系的基石，是战后国际安全体系的重要组成部分。条约达成半个世纪以来，在推动核裁军、阻止核扩散、促进核能造福人类等方面取得积极成效。今年是条约生效五十周年，条约第十次审议大会将于下月举行。进一步平衡推进核裁军、核不扩散与和平利用核能三大支柱，赋予条约维护国际和平、促进人类发展的时代意义，是所有缔约国肩负的重要使命。

当前，国际局势中不确定和不稳定因素增多，单边主义盛行，给全球战略安全带来诸多消极影响，条约有效性和权威性受到挑战。五核国作为《不扩散核武器条约》的法定核武器国家，也是联合国安理会常任理事国，对维护国际和平与安全负有重要责任。中方希望，五核国继续秉持联合声明所体现的协作精神，以即将举行的审议大会为契机，进一步加强协调合作，维护国际军控条约体系，维护以国际法为基础的国际秩序。中方将继续为此做出不懈努力。

问：据报道，10日，俄罗斯国家杜马在全会上通过宪法修正案，允许俄现任或前任总统参加将于2024年举行的总统选举。俄方将于4月22日对这一修正案进行全民投票。中方对此有何评论？

答：中方注意到，近期俄罗斯国内正积极推进修宪工作并将于下个月举行全民投票。作为新时代全面战略协作伙伴，中方衷心希望并相信俄罗斯将保持社会稳定和经济发展，将一如既往尊重并支持俄方走符合本国国情的发展道路，支持俄罗斯人民自主选择的国家治理模式。我们愿同俄方一道，继续以落实两国元首共识为核心任务，深化中俄全方位战略协作和各领域互利合作，更好造福两国人民。

问：新冠肺炎疫情正在全球加速扩散蔓延，各国相继出台了一些限制措施，中方是否担心相关产业链供应链会离开中国？是否担心全球产业链供应链会出现断裂？

答：我们多次说过，新冠肺炎疫情对中国经济的影响是暂时的、也是有限的，中国经济长期向好的基本面、支持中国经济高质量发展的要素条件没有改变，国际社会依然对中国经济发展前景充满信心。同时，中国拥有全球规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系，在全球产业链供应链中占据着重要地位。国际社会看好中国产业链供应链的抗压韧性，目前并没有出现产业链供应链因疫情影响从中国向外部大规模转移的现象。

一段时间以来，中方在团结一心抗击疫情的同时，也统筹抓好经济社会发展工作。随着近期中国国内疫情防控形势持续向好，包括外资企业在内的重点行业、龙头企业陆续复工复产，中国的社会生产和经济运行正在逐步恢复正常。而中国及时复工复产、经济运行恢复正常，也为维护全球产业链供应链的稳定安全提供了支撑与保障。可以说，中方的表现再次体现了中国力量与中国担当。

全球化时代，各国利益深度交融，产业链供应链你中有我、我中有你。面对疫情，试图人为切断全球产业链供应链，甚至鼓噪“转移”“脱钩”，既不现实，也不明智。

当前，大家都在议论疫情冲击之下的世界经济发展前景，我想这主要取决于疫情蔓延多大范围、持续多长时间，而这又主要取决于世界各国如何应对。危难时刻，国际社会应当携手同行、勠力同心，争取早日战胜疫情，恢复各国间的正常交往与合作，推动世界经济重回正常发展的轨道。

问：昨天，美国民主党参议员梅南德斯呼吁美国商务部应就新疆“强迫劳动问题”采取行动，并称目前一些美国企业仍在从新疆采购产品。中方对此有何评论？

答：中国是法治国家。按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律和有关行政法规的规定，在企业就业的职工，不分民族、种族、性别、宗教信仰，均在平等自愿、协商一致原则基础上，与用工单位签订劳动合同，获取相应报酬。新疆各族公民合法劳动权益依法受到保护，根本不存在某些别有用心的人所谓“强迫劳动”的现象。

我们希望美方某些人能摘下有色眼镜，正确认识并客观理性看待中美企业之间正常的经贸合作，停止搞政治操弄，多做有利于中美互信与合作的事，而不是相反。

问：据报道，9日，苏丹过渡政府总理哈姆杜克车队在首都喀土穆遭遇炸弹袭击。中方对此有何评论？

答：中方对哈姆杜克总理车队遇袭感到震惊。我们坚决反对并强烈谴责任何形式的恐怖主义行径，坚定支持苏丹继续推进政治过渡进程，维护国家安全与稳定。

问：昨天，中国同太平洋岛国举行了新冠肺炎疫情卫生专家视频会议，中方能否进一步介绍会议情况？

答：昨天我在记者会上已经发布了中国和太平洋岛国举行视频会议的消息。我们会后也及时发布了会议消息稿。在这里我愿再简单介绍一下。

昨天下午的视频会议有来自中国和太平洋岛国的官员和卫生专家共100余人参加，会议持续了约两个小时。

中方专家在会上详细介绍了新冠病毒致病机理、传播方式、疫情发展、中方防控应对工作及临床治疗等情况，并逐一回答病毒信息、医护人员防护、精准防控、入境检验检疫、治疗药物、疫苗研发等数十个问题。双方进行了深入交流，一致同意要继续加强信息沟通，深化防疫合作。

在会上，中方强调，在习近平主席亲自部署、亲自指挥下，目前中国国内的疫情防控形势呈现持续向好态势，生产生活秩序正加快恢复。中国和太平洋岛国同为发展中国家，中方对岛国在疫情防控方面面临的特殊困难感同身受，始终心系岛国，愿根据疫情形势发展，在力所能及范围内为岛国防控疫情提供必要支持和帮助。

太平洋岛国与会政要和专家表示，中国为全球公共卫生安全作出了重要贡献，中国经验为太平洋岛国应对疫情树立了标杆和榜样。习近平主席亲赴武汉向国际社会传递了一定能够战胜疫情的积极信号。他们对中方主动举办视频会议深表感谢，一致认为这为岛国有效做好防控工作提供了及时重要的帮助。

(责编：刘叶婷、杨牧)