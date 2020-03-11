灾区重建仍面临困境 因疫情各地取消或缩小追悼仪式规模

人民网东京3月11日电（李沐航） 3月11日，是“3·11”东日本大地震九周年纪念日。2020年也是日本 “复兴与创生期”计划的最后一年，灾区重建工作仍在艰难进行当中。受新冠肺炎疫情影响，日本政府主办的追悼仪式被取消，多数受灾地政府也决定中止或缩小追悼仪式规模。

两名日本民众在荒滨海岸附近的“3·11”大地震纪念碑前追悼遇难者。（图片来源：《朝日新闻》网站）

日本各地取消或缩小追悼仪式规模

受疫情影响，日本各地相继取消或缩小追悼仪式规模，但对遇难者的哀悼仍在进行。岩手县宫古警署从11日上午10点30分开始，象征性地再次对“3?11”东日本大地震中山田町海岸失踪者进行了搜索；斧石市在11点30分举办了向在救援过程中殉职的消防队员献花的活动。许多地方城市在东日本大地震发生的14点46分举办追悼仪式并默哀。

岩手县上闭伊郡大槌町町长平野公三双在大槌町遗址前手合十追思逝者。（图片来源：《朝日新闻》网站）

为防止发生集体感染，岩手县陆前高田市、宫古市、宫城县东松岛市、福岛县南相马市、富冈町等地缩小了追悼仪式规模；岩手县大船渡市、仙台市、石巻市、气仙沼市等地取消了举办仪式，改为市民献花的方式进行追悼。

宫古市田老地区则与往年一样，仍在14点46分举办集体追悼活动，参加活动的人员并排站在海岸的防波堤上面向大海默哀。下午至傍晚，东京日比谷公园也举办纪念活动，通过演讲等方式对遇难者和失踪者进行追思，诉说地震给灾区造成的严重伤害。

福岛重建率仅有71% 原居民返乡意愿低

日本农林水产省公布的截至2020年1月底的重建情况统计数据显示，虽然宫城县和岩手县等地的重建工程已基本完成，但受核电站事故严重影响的日本福岛县的重建率仍旧只有71%。受灾地区中，岩手县550公顷的受灾农田已经全部恢复；宫城县约1.37万公顷的受灾农田中，已经有约1.36万公顷可以重启农业种植；而福岛县的4550公顷受灾农田中，只有3250公顷完成恢复。

渔港方面，岩手县108个渔港中，已有102个已经恢复；宫城县142个渔港中已有127个恢复；福岛县的10个渔港已经在2017年度全部恢复。此外，在全长164公里的太平洋海岸防灾林建设方面，完工度较2018年增加10%，达79%。

地震发生后，虽然岩手县、宫城县、福岛县的住房再建工程进展迅速，但灾区振兴举步不前导致人员大量外流，许多重建城镇变成空城。福岛作为福岛第一核电站事故发生地，迟迟没有解除“避难指示”，当地居民的返乡进展十分缓慢。据了解，安排受灾地区民众集体搬迁至海拔较高或内陆地区的项目，目前仅剩16户住宅，预计3月内完成施工。届时，建成8389户居民住宅设施的目标将达成。而规划的3万户灾害公营住宅中，99%已经完成建设。早前修建的12万户临时住宅中，除提供给核电站避难者外的临时住宅，将在4月份以后拆除。

此外，受灾地区的铁路运输预计本月内将全部恢复。福岛JR常磐线富冈站至浪江站将于14日恢复通车，因受去年台风影响停运的三陆铁道谷湾线也将于20日通车。

据了解，福岛县目前避难人数仍超过4万人。9年间，这些背井离乡的福岛人都已在新环境下安定下来，返回福岛居住的意愿较低。日本复兴厅调查结果显示，虽然福岛双叶町、大熊町部分地区解除了避难指示，但仍有超过6成的受访者表示“决定不会回去”。

日本政府决定，将主管重建灾区的复兴厅设置期限延长至2031年3月末。复兴厅今后除负责促进福岛避难者返乡进程等工作的同时，目标在5年内实现岩手县和宫城县的产业振兴。

2011年3月11日发生的东日本大地震触发海啸并导致东京电力公司福岛第一核电站爆炸。岩手县、宫城县、福岛县受灾最严重。在地震中，遇难者和失踪者达到2万2167人。

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