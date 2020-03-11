外交部人权事务特别代表：人权政治化可休矣

人民网布鲁塞尔3月11日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：3月10日，人权理事会第43届会议就国别人权议题举行一般性辩论。外交部人权事务特别代表刘华指出，人人得享人权是人类的共同理想，也是中国人民的不懈追求。人权不是少数国家的专利，更不应成为其政治干涉工具或标榜自己优于他人的标签。

刘华说，对中国进行无端指责的少数国家，其人权状况并不光彩。这些国家种族歧视、排外问题变本加厉，针对难移民的仇恨言论和暴力犯罪持续上升，暴力执法和大规模监控层出不穷。他们说一套做一套，并非是真正帮助发展中国家实现发展，享有人权，而是将人权政治化，将所谓“西式民主”强加于人，企图干涉和阻挠他国发展。

刘华指出，在涉疆问题上，国际上有两种截然不同的声音。一种声音是，少数西方国家无视中方善意邀请，以各种理由拒绝去新疆，却不断造谣污蔑。另外一种声音是，70多个国家通过致函、发言等方式明确支持中国治疆政策和人权进步，他们来自亚洲、非洲、欧洲、美洲，其中很多是伊斯兰合作组织成员国，且绝大多数亲自访问了新疆，目睹了事实真相。是非曲直，一目了然。在本届理事会上，中方已多次强调，中国政府依法在新疆采取的一系列反恐和去极端化措施，包括设立职业技能教育培训中心，极大扭转了新疆安全形势，保障了各族人民人权，得到各族人民普遍支持。目前，参加去极端化教培的学员已全部结业。中方已多次表示欢迎人权高专今年访华并参访新疆。

关于香港局势，刘华强调，去年6月以来，香港发生的游行示威活动已远远超出集会游行示威自由范畴，演变成彻头彻尾的违法暴力事件，严重践踏法治和社会秩序，严重威胁香港市民生命财产安全，严重触碰“一国两制”原则底线。

刘华说，人权保障并非只有西方一种模式，各国必须坚持走符合自身国情的道路。

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