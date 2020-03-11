人民网>>国际

外交部人权事务特别代表：人权政治化可休矣

2020年03月11日16:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔3月11日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：3月10日，人权理事会第43届会议就国别人权议题举行一般性辩论。外交部人权事务特别代表刘华指出，人人得享人权是人类的共同理想，也是中国人民的不懈追求。人权不是少数国家的专利，更不应成为其政治干涉工具或标榜自己优于他人的标签。

刘华说，对中国进行无端指责的少数国家，其人权状况并不光彩。这些国家种族歧视、排外问题变本加厉，针对难移民的仇恨言论和暴力犯罪持续上升，暴力执法和大规模监控层出不穷。他们说一套做一套，并非是真正帮助发展中国家实现发展，享有人权，而是将人权政治化，将所谓“西式民主”强加于人，企图干涉和阻挠他国发展。

刘华指出，在涉疆问题上，国际上有两种截然不同的声音。一种声音是，少数西方国家无视中方善意邀请，以各种理由拒绝去新疆，却不断造谣污蔑。另外一种声音是，70多个国家通过致函、发言等方式明确支持中国治疆政策和人权进步，他们来自亚洲、非洲、欧洲、美洲，其中很多是伊斯兰合作组织成员国，且绝大多数亲自访问了新疆，目睹了事实真相。是非曲直，一目了然。在本届理事会上，中方已多次强调，中国政府依法在新疆采取的一系列反恐和去极端化措施，包括设立职业技能教育培训中心，极大扭转了新疆安全形势，保障了各族人民人权，得到各族人民普遍支持。目前，参加去极端化教培的学员已全部结业。中方已多次表示欢迎人权高专今年访华并参访新疆。

关于香港局势，刘华强调，去年6月以来，香港发生的游行示威活动已远远超出集会游行示威自由范畴，演变成彻头彻尾的违法暴力事件，严重践踏法治和社会秩序，严重威胁香港市民生命财产安全，严重触碰“一国两制”原则底线。

刘华说，人权保障并非只有西方一种模式，各国必须坚持走符合自身国情的道路。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved