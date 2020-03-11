外交部人权事务特别代表：应通过建设性对话与合作处理人权分歧

人民网布鲁塞尔3月11日电（记者 张朋辉）日内瓦消息：联合国人权理事会9日就朝鲜、缅甸、伊朗、布隆迪等国人权状况进行互动对话。外交部人权事务特别代表刘华表示，中方一贯主张各国通过建设性对话与合作处理人权问题，反对政治化、选择性、双重标准和搞对抗做法，不赞成“点名羞辱”和公开施压做法。

关于朝鲜半岛问题，刘华说，中方一贯坚持实现朝鲜半岛无核化、维护半岛和平稳定和通过对话协商解决问题，为此作出了不懈努力。在朝鲜半岛问题上，延续对话缓和局面，符合有关各方利益，也是国际社会普遍期待。对朝单边制裁措施严重影响朝鲜人民人权，应尽早取消。我们希望有关方面坚持对话协商，积极寻找打破僵局的办法，推动半岛问题政治解决进程，国际社会应当重视朝鲜在安全和发展方面的合理关切，根据安理会决议要求，适时缓解对朝鲜制裁。

关于缅甸若开邦问题，刘华指出，中方主张缅甸和孟加拉国双方通过对话协商，妥善解决若开邦问题，尽早启动避乱民众遣返进程。国际社会应多向缅孟双方提供建设性帮助，为缅孟落实双边遣返协议创造良好外部环境。国际社会应尊重缅甸主权，全面、公正、客观看待缅甸人权进步。在缅甸问题上，联合国应采取公正客观立场，有关工作应有助于促进若开邦问题的解决，而不是相反。

关于伊朗人权状况，刘华说，国际社会应客观、公正看待伊朗人权状况，理解伊朗作为发展中国家在促进和保护人权方面面临的挑战，更多倾听伊朗政府和人民的诉求。不经当事国同意强加外部机制无助于对话与合作，无法起到促进和保护人权的作用。当前是伊朗政府和人民抗击疫情的关键时刻，中国正在力所能及范围内向伊方提供支援，包括向伊方提供检测试剂盒等抗疫物资，并派出志愿专家团队，帮助伊朗抗击疫情。

刘华呼吁国际社会各方同伊方加强防疫合作。有关国家对伊朗的单边制裁措施对伊朗人民人权造成重大负面影响，也使联合国及其他组织对伊朗开展人道主义援助受到限制。中方敦促有关方面立即解除对伊朗单边制裁，防止对伊朗人民人权造成进一步伤害。

关于布隆迪局势，刘华说，近年来，布隆迪政府为维护国家稳定、促进国内和解作出积极努力，国内安全局势不断向好发展，中方对此表示赞赏。中方欢迎布隆迪政府在促进经济社会发展和人权保障领域所采取的系列举措，认为国际社会应尊重布隆迪政府和人民主导权，尽早恢复并加大对布隆迪经济合作和发展援助，为推进布隆迪政治进程特别是筹备2020年5月大选发挥建设性作用。中方注意到布隆迪政府多次明确反对人权理事会设立布隆迪调查委员会。人权理事会应充分尊重布隆迪主权，积极评价布隆迪政府所作努力，采取客观公正的工作方法，采用可信信息，不做任何使布隆迪问题更加复杂化的事。

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