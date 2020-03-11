面对BBC尖锐提问，世卫组织驻华代表：中国为其他国家赢得了时间

当地时间3月9日，英国广播公司(BBC)中英文官网刊登了一段视频，内容是其记者沙磊(John Sudworth)对世界卫生组织驻华代表高力(Gauden Galea)的专访。专访中，BBC的提问含有对中国防疫工作的埋怨与非议，但高力的回答与BBC的提问存在明显温差。

在访问一开始，BBC 记者就宣称“在危机初期，中国似乎试图掩盖信息，让医生噤声，也没有警告公众”。但高力对此表示，有一点必须要记住，这是一个流感高发季节，有一些肺炎病例并不罕见。高力认为，“(中国)对新病毒进行了非常迅速的识别，并对基因组进行了非常快速的鉴定和测序”。

BBC记者又再次追问“医生们却被训诫”。高力回答说，“中国自己已经宣布，之前存在着一些缺点。这些缺点不一定是流行病学调查的一部分”。

高力的话还没说完，BBC记者沙磊便打断了他：“但高力博士，因为20年来，我们第二次看到在中国暴发的新兴病毒，由于缺乏透明度而变得更糟，除非世卫组织严肃质疑其中一些系统性问题。我们无法吸取教训，这些可能会再次发生。”

对此，高力回答说，世卫组织提出了这些问题，“我们刚派出了世卫组织和中国专家的联合调查团，深入调查疫情是如何传播的，疾病是如何传播的，疾病有多严重，以及如何应对。我们会看看这些缺点是什么，在哪里以及如何补救”。

沙磊接下来的提问依然“尖锐”：“你怎么看一些批评声音认为中国的政治和经济影响力使世卫组织很难批评它？”

高力对此称，“我们是流行病学家，不是律师”。他表示“一场大规模的流行病正在发生”。

随后，他强调说，“我们已经看到，通过政府高层领导的全国协调一致的努力，激增的数字如何逐渐平息，它们本可能导致成百上千的额外病例，这使中国自己的卫生系统能更好地应对，并为其他国家赢得了时间，得以吸取这些教训，而不必面对同样的问题”。

“我们与中国国家卫健委每周都开会，仔细研究正在做的事。”在采访视频最后，高力表示，“我们既需要看到已经取得的成就，也需要看到付出的代价。”

值得一提的是，高力同日在接受美国彭博社专访时再次肯定了中国的举措。“中国封闭了城市，例如武汉，(这个举措)很明显地减缓了疫情发展，”高力说，“我们必须意识到武汉为此作出的牺牲，和他们对中国其他城市与世界的保护。”(记者 乌元春)

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