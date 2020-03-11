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新华国际时评：中意患难与共更见真情

2020年03月11日15:01  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔3月11日电 题：中意患难与共更见真情

新华社记者任珂 王子辰

新冠肺炎疫情在欧洲多国蔓延，目前意大利是欧盟境内遭受疫情影响最严重的国家，确诊病例已超过一万例。为防止疫情蔓延，从10日起意大利全国范围实施史无前例的“封城”措施。中国政府和人民对意大利当下境遇感同身受，正在尽己所能施以援手。

知恩图报，是中华民族的传统美德。在中国疫情最严峻的时刻，意大利人民展现出与中国人民守望相助的诚意：意方组织专机运送医用物资援助中国；意大利总统府举办特别音乐会，并通过意大利国家电视台现场直播，向中国人民传达意大利人民对中国抗疫努力的支持和友好情谊。

中国国务委员兼外长王毅10日在应约同意大利外长迪马约通电话时说：“我们不会忘记，在中国抗击疫情最困难的时候，意大利给予了中国宝贵支持，现在中国也愿和意大利人民坚定地站在一起。”

虽然目前中方自身对医疗物资还有较大需求，但中方已表示，将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。如意方需要，中方也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。据了解，一些与意大利结成友好城市的中国城市、一些中国企业和民间组织，已开始向意大利提供援助。

面对新冠疫情的严峻挑战，中意在抗疫方面的合作正在加强。迪马约说，意政府正密切关注和学习中方抗疫的成功经验，采取有力举措阻止疫情扩散。

尽管自身仍在奋战疫情，但本着命运与共的精神，中国已向韩国、日本等受疫情影响较大的国家提供了抗疫物资等援助，并向伊朗、伊拉克等国派出了专家组，帮助这些国家共同抗击疫情。

新冠疫情在全球的蔓延，再次印证了人类命运与共的事实。在携手应对疫情的斗争中，中国与意大利等许多国家的友谊得到升华。同舟共济、守望相助的力量必将驱散疫情的阴霾，迎来山花烂漫的春天。

(责编：崔越、燕勐)
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