提醒中国公民注意泰国最新入境防疫政策

人民网曼谷3月11日电（记者 孙广勇）近日，泰国卫生部发布公告，将中国（包括港澳地区）、伊朗、意大利和韩国等确诊病例超过1000人的国家列为新冠肺炎境外危险传染病区。泰民航局据此要求从上述4国始发赴泰的航班执行新的入境防疫政策，具体实施细则如下：

一、旅客在办理登机手续时，须出示医学健康证明及可在泰使用、保额为10万美元以上的重大疾病保险订单，如无法出示，航空公司须拒绝该旅客登机；

二、有关医学健康证明（详见图1）以英文或泰文填写，须在航班出发前2天内开具，显示该旅客在出发前14天内未出现新冠肺炎症状，相关检测呈阴性；

三、旅客还须填写健康信息卡（详见图2），落地后提交泰疾控检查官员；

四、抵泰后，旅客须在下榻酒店内自行隔离14天，泰执法人员将进行抽查。

中国驻泰国大使馆提醒近期计划来泰的同胞注意泰方上述最新入境防疫政策，根据自身状况合理安排来泰行程。入境泰国时，请配合泰方相关防控措施，避免引起不必要的麻烦。同时，请广大在泰同胞密切关注当地疫情，了解相关常识，加强自身防护，科学理性防疫。

如需协助，可联系中国驻泰国使领馆：

中国驻泰国使馆领保电话+66-2-245-7010

中国驻清迈总领馆领保电话+66-81-882-3283

中国驻宋卡总领馆领保电话+66-81-766-5560

中国驻孔敬总领馆领保电话+66-80-936-6070

中国驻宋卡总领馆驻普吉领事办公室领保电话+66-94-595-6158

中国外交部全球领保服务应急呼叫中心24小时热线+86-10-12308/59913991

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