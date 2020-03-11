中国驻蒙古国大使柴文睿在蒙古国媒体发表署名文章

人民网乌兰巴托3月11日电（记者 霍文）中国驻蒙古国大使柴文睿11日在《蒙古消息报》、蒙通社等蒙古国主流媒体发表署名文章《一手抓防疫，一手抓生产——中国对实现今年经济增长目标充满信心》，全文如下：

岁末年初，中国发生了新冠肺炎疫情。为了保护健康，挽救生命，中国在习近平主席亲自领导和指挥下，进行全国动员，采取了最全面、最严格的防控举措。全国各地的医护人员和各界人士，用奉献和牺牲，同疫情进行着艰苦卓绝的斗争。经过不懈努力，中国疫情防控形势出现积极变化，目前已有近5万病例治愈出院，除湖北外新增病例已经多日降至个位数。

目前疫情已经持续一个多月，中国餐饮、酒店、旅游、交通运输等服务行业受到较大冲击，国际国内商贸活动受到阻碍，人民生活受到一定影响，短期内对制造业、中小企业以及经济活动带来较大影响。面对这样的形势，中共中央召开了新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议，习近平总书记在会上强调要把中国发展的巨大潜力和强大动能充分释放出来，努力实现今年经济社会发展目标任务。

为了顺利实现今年发展目标，中国政府正在全国范围内积极支持企业有序复工复产。财税、海关、央行、发改、商务等经济主管部门迅速出台多个政策文件，各省市纷纷推出税收优惠、减免租金、金融支持、财政支持、用工补贴等具体举措，支持企业抗击疫情，尽快恢复生产，渡过难关。目前中国主要行业和重点领域开工率不断提高，中央企业开工率已超过80%。石油石化、通讯、电网、交通运输等行业的开工率已经超过95%。中国企业全力履行国际合同订单，保持全球产业链稳定，中国制造业正在迅速“回血”。中国股市经过开市初期的短期波动后，已基本恢复正常运行，具有标志意义的上证指数自2月4日以来累计上涨超过10%，充分展现了投资者对中国经济未来增长的信心。

中国经济大势长期向好的基本面没有变，也不会变。中国拥有14亿人口，也有世界上规模最大的4亿多中等收入群体。巨大的消费需求不会因疫情而消失，只是被暂时的遏制和延缓了。可以预见，一旦疫情解除，遭受重创的旅游、影视、娱乐、餐饮等产业将出现明显反弹。此外，这次疫情也为在线娱乐、在线医疗、远程学习等新兴产业带来了空前的发展机遇，这些产业将成中国经济高质量发展的新增长点。

经济全球化时代，世界各国相互依存，既是命运共同体，也是利益共同体。“中国好，世界才更好”，这是无数事实一再证明的道理。面对疫情，中国积极深化对外开放和国际合作，加强同经贸伙伴的沟通协调，努力维护全球供应链稳定，彰显了为全球共同发展负责的大国胸怀。世界银行和国际货币基金组织（IMF）等国际组织高度评价中国为克服疫情困难，恢复生产发展做出的努力，对中国经济发展充满信心。国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃认为，中国将迅速复苏，尽管目前仍有许多不确定性，但最有可能发生的情况是“V形”反弹，对中国经济的总体影响相对有限。

中国是蒙古国最大贸易伙伴，也是蒙重要投资来源国，两国经贸人员往来密切。受疫情影响，中蒙两国人员交流和经贸务实合作受到一定阻碍，也给蒙古国经济发展带来一些不利影响。疫情是一时的，但真心和友谊与合作是长久的。面对疫情，蒙古国政府和社会各界给予中国巨大声援和支持，巴特图勒嘎总统亲赴北京向习近平主席等中国领导人表达慰问，并捐赠3万只羊。蒙方的善意善举在中国被广泛传颂，中国人民深受感动，网络上中蒙友好的氛围空前热烈。

中国人有“投桃报李”的优良传统，我们不会忘记在关键时刻帮助过我们的真朋友，将同蒙古国携手同心，共同战胜困难，实现更好发展。我们相信，随着疫情的日趋缓解和最终消除，中蒙经贸合作一定能早日重回正轨，有关合作项目将逐步有序复工复产，中国经济的恢复性增长将给蒙古经济社会发展注入更大动力。相信经过疫情的挑战洗礼，中蒙全面战略伙伴关系和两国人民之间的友好感情将更加牢固，为两国各自发展和互利合作开启更加美好的明天。

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