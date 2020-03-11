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综合消息：意大利病例过万 街头人流明显减少

2020年03月11日10:47  来源：新华网
 

新华社罗马3月10日电（记者李洁）意大利民事保护部门负责人、新冠病毒应急委员会专员博雷利10日说，截至当地时间10日18时，意大利新冠肺炎确诊病例累计增至10149例。意大利自10日起在全国范围内实施“封城”措施。记者在罗马看到，当天街上人流量较之前明显减少，但超市物资未见明显短缺。

博雷利在新闻发布会上说，意大利新冠肺炎确诊病例较上一日增加977例，当天新增死亡病例168例，累计死亡631例，累计治愈1004例。他说，目前的死亡病例中绝大多数是老年人，其中45%的死亡病例年龄在80岁至89岁，14%的死亡病例年龄在90岁以上。

意大利总理孔特9日晚宣布，为阻止新冠肺炎疫情蔓延，自10日起在全国范围内实施“封城”措施。除可证明的工作、健康和紧急需求三种特殊情况外，全国范围内的民众不得擅自离开所在地。

为进一步避免人群聚集，意大利政府10日还关闭了罗马市中心热门旅游景点特莱维喷泉（许愿池）。

记者10日在罗马街头看到，当天街上人流量较之前明显减少，仍在营业的商铺如药店、餐厅等在门口或橱窗上张贴告示，要求入内者保持距离。罗马多家超市采取“限流”措施，记者看到，民众基本自觉保持一米左右的距离，超市物资未见明显短缺，价格也未见明显上涨。

全国“封城”措施未限制物流和公共交通，以保证必要的经济活动。意大利民航局10日发布通知说，意大利机场正常运行。不过，据意大利安莎社同日报道，已有多家航空公司宣布将暂停往返意大利的航班，一些欧洲国家也已经或计划对往返意大利的航班采取措施。

意大利议会预算办公室10日发表一份关于疫情对意大利经济影响的报告。报告说，由于新冠肺炎疫情给全球经济带来风险，“在这种情况下，倚重出口的意大利经济将受到严重打击”。

(责编：崔越、燕勐)
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