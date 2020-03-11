中国工程机械企业强势亮相美国展会

人民网洛杉矶3月10日电（记者 王如君）第35届美国拉斯维加斯工程机械展10日开幕，来自世界各地2500多家企业参展，参观人数超过12万人，中国工程机械领军企业携大量高新产品强势亮相。

中国机电产品进出口商会和中国工程机械协会当日在展馆举办了中国工程机械品牌新闻发布会。徐工集团、中联重科、三一重工、柳工股份、山推股份、山河智能等企业代表发言表示，近年来，中国工程机械行业持续推进海外发展战略，国际竞争力和产品信誉度不断提升，尽管海外市场受到贸易摩擦、新冠肺炎疫情等负面因素影响，但中国企业依旧对前景充满信心。

据悉，目前中国已成为世界工程机械制造大国，2019年销售收入预计达到6600亿元人民币，挖掘机销售量超过23万台，汽车起重机销售量达到4.2万台，均创历史新高。于此同时，利用先进的5G技术，不少中国工程机械产品在智能化领域迈上新台阶。本次展会中，多家中国厂商展示了可在千里之外远程操控的大型设备。

徐工集团进出口公司美国大区总经理谢斌说，在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，徐工集团不仅如期参会，还利用本次展会推出全球首款新概念产品——纯电动零排放的挖掘机，“充分显示了徐工愿与全球客户‘疫’往无前、共克时艰、共谋发展的信心与决心。”

拉斯维加斯工程机械展是世界三大工程机械展之一，每三年一届，迄今有近百年历史。本次展会虽受新冠肺炎疫情影响，但全球主要厂商无一缺席，规模基本与上届相当。

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