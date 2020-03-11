【巴基斯坦】上官羽飞

作为中国的“铁哥们儿”，我们巴基斯坦有句名言：“宁舍金子，不舍中巴友谊”。

2月10日，巴基斯坦参议院一致通过决议，支持中国抗击新冠肺炎疫情，坚信中国抗疫必胜。正如习近平主席2月20日与伊姆兰·汗总理通话时所表示的那样，中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。

新冠肺炎疫情的爆发也深深牵动了每一位在华巴基斯坦留学生的心。1月23日，我在微信群里看到中南大学湘雅三医院在招募医生和护士志愿者团队，为春节期间疫情防护工作做准备，我就立刻报名申请了去抗疫一线战斗。报名人数众多，不到五个小时，医院就招募到26名医生、96名护士。虽然我最终没有被选派到一线去服务，但我仍想做点力所能及的事，回报培养我们的中国政府和学校。

我非常高兴地看到，很多在华留学的巴基斯坦籍学生积极在境外媒体发声，让全世界了解外国留学生在中国的生活，让全世界人看到中国是如何全力抗击疫情的，让境外关于疫情的负面报道不攻自破。巴基斯坦驻华大使哈什米女士说：“巴基斯坦来华留学生留在中国，我们感到十分放心。”

中巴两国是患难与共的真朋友、同甘共苦的好兄弟。2008年中国汶川大地震期间，巴基斯坦曾倾其所有，调集国内所有的运输机前往中国，捐赠帐篷22260顶。2010年巴基斯坦洪灾爆发期间，中国给予巴基斯坦大量援助。

面对这次突如其来的危机，巴基斯坦毫不犹豫地选择和中国站在一起。巴基斯坦不但第一个宣布不从武汉撤侨，更是在举国遭受蝗灾侵害时，第一时间从全国公立医院库存调集30万只医用口罩、800套医用防护服和6800副手套援助中国。在我的家乡费萨拉巴德市，所有医院都积极举办大型讲座学习新冠肺炎的相关知识，医护人员积极响应，纷纷表示愿意去抗疫一线与中国人民并肩战斗；全市各校师生也为中国祝福祈愿。

世界各国命运紧密相连，构建人类命运共同体离不开各国之间的协调合作。我相信，在大家的共同努力下疫情很快会结束，生机勃勃的春天即将到来！

（作者系中南大学湘雅三医院外科学专业2017级硕士研究生，巴基斯坦籍。）

(责编：于洋、燕勐)