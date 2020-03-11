“风月同天 守望相助” 中国建行东京分行通过驻日使馆向东京都捐赠防护口罩

人民网东京3月10日电（孙璐 李沐航）日本新冠肺炎疫情进一步加大，当地防护口罩紧缺，防控形势日益严峻。为了缓解当地防疫压力，中国建设银行东京分行在做好自身疫情防控工作的同时，主动履行企业社会责任，于3月10日通过驻日使馆向东京都捐赠了5万只防护口罩，为当地防疫工作助一臂之力。中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明、东京都厅综合防灾部防灾对策担当部长榎园弘、东京都厅政策企划局外务相关负责人、在日中国企业协会会长王家驯以及中国建设银行东京分行行长解陆一出席了捐赠仪式。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明（右三）、在日中国企业协会会长王家驯（左一）、中国建设银行东京分行行长解陆一（左三）及副行长王玉洁（左二）向东京都厅代表捐赠防护口罩。（图片来源：中国建设银行东京分行）

捐赠仪式上，宋耀明公使指出，中日两国是一衣带水的友好近邻，在疫情面前更是守望相助的命运共同体。新冠肺炎疫情发生以来，包括东京都在内的日本政府和社会各界纷纷伸出援助之手，以各种方式支持中国抗击疫情，中国人民都铭记在心。宋耀明公使表示，近来日本进入新冠肺炎疫情防控关键期，我们感同身受，愿尽己所能向日本提供支持和帮助，与日本民众共克时艰。

东京都厅综合防灾部防灾对策担当部长榎园弘首先对中方在关键时刻伸出援手表示诚挚感谢。榎园弘说，在当前日本口罩普遍紧缺的情况下，此次捐赠尤为珍贵，更是中日友好的证明。目前疫情已在世界范围内发生，中国前期采取的防控措施卓有成效，希望能与中方加强交流，共同早日战胜疫情。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明（中）、在日中国企业协会会长王家驯（右二）、中国建设银行东京分行行长解陆一（右一）出席向东京都厅捐赠防护口罩仪式。（图片来源：中国建设银行东京分行）

捐赠结束后，在日中国企业协会会长王家驯向人民网记者表示，自中国疫情发生以来，特别是中国在本国疫情防控阻击战胶着之际，日本政府和人民主动伸出援手，多次将贴有暖心标语的大量医疗物资无偿送往中国，用实际行动支持着中国抗疫工作。本次，在日本新冠肺炎疫情防控关键时期，中国建设银行东京分行在主动履行在日中国企业社会责任的同时，也体现出“知恩图报”的中华民族传统美德。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明（中）同中国建设银行东京分行行长解陆一（右一）共同接受日方出具的“领取捐赠证明书”。（图片来源：中国建设银行东京分行）

中国建设银行东京分行行长解陆一在接受人民网记者采访时表示，每当日本发生大型灾害时，中国建设银行东京分行都会履行社会责任，积极捐助善款。去年关东地区遭遇19号大型台风，东京分行主动组织志愿者前往市原市参加救援活动。解陆一说：“随着日本疫情日益严峻，在中国驻日本大使馆高度关注下，中国建设银行董事长田国立也要求东京分行转入和日本人民共同抗疫的新阶段，在全球共同应对重大灾难中阐释人类命运共同体的人文精神，同时要感谢所有在这场重大灾难面前给予我们帮助的朋友！”最后，解陆一说，“青山一道，风雨同担”，中日两国人民在共同抗疫中展现出友好情谊，愿中日双方进一步加强信息共享、疫情防控等交流合作，向国际社会发出携手应对国际公共卫生安全挑战的积极信号。

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