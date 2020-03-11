美酝酿刺激计划稳经济

美国总统唐纳德·特朗普9日说，将出台“非常重大”的措施，支持遭受新冠疫情冲击的行业与个人，稳定美国经济。美国股市剧烈动荡后，特朗普政府正转变对经济刺激计划的态度。

【聚焦疫情冲击】

特朗普9日罕见现身白宫记者会，证实定于10日宣布重大稳经济措施。

“我们将（与国会）商讨采取可能的薪资税下调等纾困措施，重大的、非常重大的纾困措施，那是个大数字，”特朗普说，“明天下午我会在这里，宣布一些重要的经济措施。”

特朗普说，一些领取时薪的人可能因疫情影响留在家中而失去收入。美国政府希望为他们提供帮助，“让他们不会因为并非自己的过错而受罚”。

美国官方数据显示，超过四分之一美国私营企业雇员无法享受带薪病假待遇，大约三分之一私营企业雇员没有因为就业享受医疗福利。

美国《政治报》网站报道，特朗普9日下午与白宫及财政部高层商讨财政刺激措施。除申请国会批准下调薪资税外，联邦政府考虑的选项包括对特定就业群体提供带薪休假待遇、为小企业纾困、向受到疫情冲击的行业提供财政支持。一些经济官员还提出向疫情严重地区提供援助。

消息人士说，白宫顾问及经济官员过去10天一直在研究应对疫情冲击的政策选项，特朗普尚未决定采取何种具体举措，但9日国际油价及金融市场大幅动荡将加快决策进程。

彭博社报道，特朗普的声明标志着美国政府对经济刺激必要性的立场发生转变。财政部长史蒂文·姆努钦上周曾排除下调薪资税的可能，称疫情引发的金融动荡无法与十年前的金融危机相提并论。

【国会态度犹豫】

包括共和党在内，美国国会高层对特朗普的计划仍存疑虑，表示将在白宫宣布具体举措后再明确立场。

“我通常喜欢减税（措施），但认为现在有些为时尚早，”共和党参议员约翰·科宁说，眼下还不清楚国会能否通过刺激措施。

彭博社报道，参众两院民主党高层9日晚举行碰头会，主张下调薪资税必须限定于受新冠疫情影响的群体。

“总统应对几乎每件事的方案都是减税，”众议院多数党（民主党）领袖斯特尼·霍耶说，“我们需要确保这些人、医疗机构和医疗保险公司保持信心，坚信不会因为这（场疫情）而破产。”

国会12日起将休会一星期。两党高层均表示，将迅速行动，力争早日弥合分歧，确定两党都支持的具体刺激措施。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)