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希腊也要筑墙堵难民潮

2020年03月11日08:45  来源：新华网
 

希腊政府部门消息人士8日说，希腊方面将立即扩建边境墙并加固原有墙体，以抵挡难民潮从土耳其涌入希腊。

这名消息人士告诉法新社，“我们决定立即扩建三个地带的边境墙”，扩建部分的总长度大约36公里；对希腊与土耳其之间的既有边境墙，则实施加固和升级。

土耳其与欧洲联盟2016年达成一份难民安置协议，欧盟承诺出资60亿欧元，换取土方防止难民前往欧洲并接收从欧洲遣返的难民。土耳其多次抱怨，欧盟承诺的资金没有全部到位，承诺的免签待遇和贸易规则改革也没有落实。

随着叙利亚西北部局势升级、30多名土耳其士兵被炸死，土耳其今年2月底称不再有能力容纳难民，“开闸”放难民进入希腊、继而前往欧洲其他国家。

连日来，数以千计难民集结在土耳其与希腊边界，试图涌入希腊。希腊执法人员动用高压水枪、催泪弹等装备阻拦难民入境，多次发生冲突。

希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯6日指责土耳其“系统性地”协助难民非法越境。按照希腊官员的说法，土耳其不时向希腊境内发射催泪弹，为难民越境“开路”；土耳其警方向难民发放老虎钳，以便他们剪断边境墙的铁丝网，从破口处强闯希腊。

希腊政府上周末发布一段视频，画面据信是一辆土耳其装甲车冲撞希腊土耳其边境墙，从而协助难民进入希腊。

希腊警方官员埃利亚斯·阿基迪斯告诉当地电视台：“部分边境墙遭到毁坏，或被（土耳其）装甲车撞毁，或被老虎钳破坏，不过我们随时修复墙体。”

一名希腊警方消息人士8日说，希腊从全国多地抽调防暴警察增援边境地带，并且增派无人机和警犬。

土耳其指责希腊过度使用武力致使至少5名难民死亡、多人受伤，这一说法遭希腊方面否认。

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8日敦促希腊“敞开大门”接收难民并允许他们前往其他欧洲国家，希望各国“公平分担”接收难民的重担。

希腊先前呼吁欧盟尽快提供支持，以避免重演2015年难民潮危机。欧盟官员上周说，已准备好采取“所有必需措施”阻止难民非法进入希腊。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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