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两人均已“就职”！阿富汗政坛对峙惹担忧

2020年03月11日08:32  来源：新华网
 

阿富汗总统阿什拉夫·加尼9日举行第二个总统任期的就职仪式，而他的竞争对手、政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉声称自己才是总统选举获胜者，同样于9日举行“总统就职仪式”。

美国先前分别游说加尼和阿卜杜拉，希望避免出现“平行政府”对峙局面，显然没有谈出结果。

【对峙局面】

9日晚些时候，加尼与阿卜杜拉各自举行总统就职仪式。

电视画面显示，加尼在位于首都喀布尔的总统府举行宣誓就职仪式，承诺组建包容性政府，包括美国阿富汗事务特使扎尔梅·哈利勒扎德在内的多国外交官以及数以百计加尼的支持者现场观礼。

在一墙之隔的首席执行官府，阿卜杜拉的就职仪式几乎同时举行。在数以百计支持者观礼下，阿卜杜拉誓言捍卫阿富汗的“独立、国家主权和领土完整”。

多家媒体报道，加尼原本打算9日上午举行就职仪式，阿卜杜拉则有意在相同时刻举行“平行”就职仪式。在美方代表不断游说下，加尼和阿卜杜拉同意暂缓仪式，等到当天晚些时候再说。

一名不愿公开姓名的阿富汗官员9日早些时候告诉路透社，美国阿富汗事务特使哈利勒扎德连夜与加尼阵营、阿卜杜拉阵营对话，试图达成解决办法，“我们从昨晚开始一直在与阿卜杜拉团队严肃谈判，现在还在谈，希望能达成一份协议”。

然而，加尼和阿卜杜拉最终各自举行就职仪式，表明美方力促的对话似乎没谈出结果。

【再添变数】

就在两人举行就职仪式期间，喀布尔传来枪炮声。不过，就职仪式未受影响，继续举行。

一些政治分析师认为，阿富汗政坛僵局给和平进程再添变数，安全局势堪忧。

美国政府与阿富汗塔利班2月29日在卡塔尔首都多哈签署和平协议，但阿富汗安全局势随后并未好转，全国多地遭遇袭击，其中喀布尔本月6日一场集会遇袭造成至少32人死亡。

根据美国与塔利班签署的协议，塔利班将从10日起与阿富汗各方举行阿人内部对话。随着加尼与阿卜杜拉对峙局面持续，不少人担忧阿富汗内部对话是否泡汤。

加尼与阿卜杜拉2014年因总统选举结果发生分歧，引发政治危机，后来在美国调解下，接受加尼任总统、阿卜杜拉任新设政府首席执行官一职的分权方案。

2019年总统选举后，两人再起争执。阿富汗今年2月18日公布的最终计票结果显示，加尼得票率为50.64%，阿卜杜拉得票率为39.52%。阿卜杜拉指责选举舞弊，誓言与加尼唱对台戏。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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