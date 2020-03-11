中国代表呼吁国际社会帮助阿富汗各方抓住和平机遇

新华社联合国3月10日电 中国常驻联合国代表张军10日呼吁国际社会合力帮助阿富汗各方抓住机遇，化解挑战。

联合国安理会当天一致通过关于欢迎美国与阿富汗塔利班签署协议的决议。张军与会阐述中方立场时说，中方欢迎美国和阿富汗发表联合宣言，欢迎美国和塔利班签署协议。阿富汗各方及美国应共同努力，积极落实美塔协议。协议落实过程中，应确保外国在阿富汗驻军以有序和负责任方式撤出，确保阿富汗局势平稳过渡，避免出现安全真空，尤其应防止恐怖组织在阿趁势坐大。为此，应继续支持阿富汗国家安全部队能力建设。

张军表示，中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，尊重阿富汗人民自主决定国家未来。阿富汗各方应尽快开启阿人内部谈判，共商各方都能接受的未来政治、安全安排，共同为实现阿持久和平稳定作出努力。我们希望国际社会尊重阿人民意愿，继续支持阿人内部和解，帮助阿早日实现和平。

张军表示，国际社会要继续为阿富汗持久和平奠定坚实基础。应着眼阿富汗和平重建进程，加大基础设施建设投入，促进地区互联互通，重视地区国家和地区组织关键作用，为阿富汗持久发展注入动力。他说，中方愿同国际社会一道，继续为促进阿富汗和平、稳定与发展作出自己的贡献。

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