尼日利亚媒体：中国有效控制疫情为所有国提供了解决方案

人民网阿布贾3月11日电（记者 姜宣） 10日，尼日利亚《领航报》总编辑奥斯汀·马霍博士撰写评论文章称，中国如何能够部署前所未有的资源和动员全国人民控制冠状病毒疫情，为所有国家提供了解决方案。

文章指出，疫情初期，曾经许多中国医院挤满了患者，病床很缺，但中国动员人力和资源，在创纪录的时间内为患者建造了两所新医院。中国的“责任感和集体行动”在遏制疫情蔓延方面发挥了巨大作用。现在，中国新增病例直线下降，世界其他国家要想知道中国做到的，可以从上周访问中国的世卫组织评估小组的报告中找到。

文章说，13名专家组成的评估小组赶赴中国，亲眼目睹了中国如何有效地抗击疫情。罗伯特·科赫研究所的流行病学家蒂姆·埃克曼斯说，中国新冠肺炎病例的下降是真实的，中国遏制这种新型病毒迅速蔓延的大胆举措，改变了疫情迅速升级和致命的进程。

文章援引评估小组报告称，“中国进行的可能是历史上最伟大、最灵活、最积极的疾病控制工作”。中国政府采取的战略和严格措施，确保了数十万人免于感染。访问团成员之一的伦敦帝国理工学院的流行病学家史蒂芬·莱利称，虽然中国为控制疫情所采取的措施为所有国家指出了答案，但是多数西方国家没有政治意愿和法律支持，以封锁整座城市作为遏制疫情措施。

文章认为，虽然中国新增病例直线下降，但欧洲和美国情况正好相反。特别在疫情爆发之初，他们对控制疫情态度相当冷淡。这与中国的情况不同，中国在疫情爆发时措手不及，没有任何机会来为疫情做准备。本来目前正在与病毒作斗争的许多国家有机会做好准备的，但令人遗憾的是，他们却没有做什么。导致了意大利北部伦巴第大区约1600万占全国1/4人口要接受隔离检测，死亡人数不断攀升，而且德国和法国也未能幸免。

文章称，随着尼日利亚第二例冠状肺炎病例出现，尼日利亚也有很多东西要向中国学习。布哈里总统强调，联邦政府动用所有必要的资源，来遏制疾病的蔓延。

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