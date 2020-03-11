尼日利亚学者：中国防控疫情成效让世界经济免受更大冲击

人民网阿布贾3月10日电（记者 姜宣） 10日，尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居在尼主流媒体《蓝图报》、《人民报》等发表题为《后新冠肺炎疫情时代与中国共产党》的评论文章，高度评价中国共产党领导中国人民抗击新冠肺炎疫情、积极恢复生产生活秩序，呼吁非洲各国同中国加强合作，携手前行。

文章说，百年前中国共产党为当时苦难的中国人民带来了光明和希望。经过近一个世纪的艰苦奋斗，中国在中国共产党领导下实现了前所未有的繁荣富强。在伟大历史成就面前，中国共产党从未骄傲自满，而是始终充满忧患意识，一路攻坚克难，为人民幸福不懈奋斗。新冠肺炎疫情暴发后，中国采取强有力措施，在不到2个月内实现了对疫情的有效控制，生产生活秩序得到有序恢复，从而有效地避免了世界范围内商品供应链的断裂和市场的波动，使世界经济免受更大冲击，这一切主要归功于中国共产党发挥出建设性的领导作用。中国防控疫情取得积极成果，关键在于中国共产党不断从习近平新时代中国特色社会主义思想中汲取力量，科学防疫、精准施策，同时中国始终本着公开、透明、负责任态度与其他国家分享防疫经验，为世界各国防控疫情做出重大贡献。

文章说，到2020年现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是中国共产党向中国人民作出的郑重承诺，尽管面临新冠肺炎疫情挑战，中国共产党依然决心如期实现这一承诺。非洲国家应进一步学习中国经验，加强同中国团结合作，充分利用好中非合作论坛成立20周年契机，切实解决非洲当前面临的贫困、饥饿等现实问题，实现非洲更好更快发展。

(责编：于洋、燕勐)