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美国新冠肺炎确诊病例增至849，新增死亡7例

2020年03月11日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿3月10日电（记者 郑琪）据美国有线电视新闻网统计，截至美东时间10日傍晚，全美已确诊至少849例新冠肺炎病例，其中死亡病例比前一天新增7例，总数为29例。疫情已蔓延至全美36个州和首都华盛顿特区，其中华盛顿州、加利福尼亚州、纽约州和佛罗里达州已经出现社区传播。

美国疾病控制和预防中心主任罗伯特·雷德菲尔德10日在一场国会听证会上表示，截至前一天，美国各地的公共卫生实验室已完成了4856次新冠病毒核酸检测，这一数字不包括商业机构开展的检测。

在首都华盛顿，由于美国总统特朗普此前已与至少3个进行自我隔离的国会议员有过接触，外界担心特朗普本人是否已被感染。就此，白宫9日晚发声明表示，特朗普尚未接受新冠病毒检测，因为他没有与任何已知确诊患者长期密切接触，也没有任何症状。

出于对新冠病毒的担忧，民主党总统候选人拜登和桑德斯的竞选团队均宣布取消10日晚在俄亥俄州克利夫兰举行的竞选集会。这是2020年美国总统大选相关活动第一次因新冠肺炎疫情而取消。关于特朗普的竞选集会计划是否会做相应调整，美国副总统彭斯在10日的白宫记者会上表示，将逐日根据情况做决定。

在纽约州，过去24小时新增确诊病例31例，达到173例，其中威彻斯特县占108例。纽约州州长安德鲁·科莫10日宣布，将在威彻斯特县新罗谢尔市设立隔离区。该隔离区半径为1英里（约合1.6公里），以新罗谢尔市的一座犹太教堂为中心。当地的许多确诊病例据悉与该教堂有关。科莫表示，自3月12日起，该隔离区的学校、教堂及其他大型集会场所将关闭两周，国民警卫队将负责向隔离区运送食品。

在加州，“至尊公主”号邮轮船长10日上午确认，9日已下船的乘客有407名，其中包括2名已确诊的乘客，船上剩余的所有加州居民和英国乘客计划将于10日内全部下船。

受疫情影响，采取停课或上网课等应对措施的美国高校名单不断增加。10日，哈佛大学通知该校学生在15日之前搬出校园宿舍，且在接到进一步通知之前不要返校。截至记者发稿时，已知的停课或改为上网课的美国知名高校至少还包括哥伦比亚大学、普林斯顿大学、麻省理工学院、纽约大学、华盛顿大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、印第安纳大学等。

(责编：于洋、燕勐)
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