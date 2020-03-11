人民网>>国际

面对BBC尖锐提问 WHO驻华代表：中国为别国赢得了时间

2020年03月11日08:15  来源：环球网
 

【环球时报记者 乌元春】“在政府领导的全国共同努力下，中国的新冠肺炎病例激增趋势逐渐缓和，为其他国家赢得了时间，使它们得以吸取教训，不必面对同样的问题。”英国广播公司（BBC）当地时间9日刊登对世界卫生组织（WHO）驻华代表高力的专访视频。面对尖锐提问，高力强调，中国承认前期应对存在一些缺陷，但其采取的举措明显减缓了疫情发展。

访问一开始，BBC记者就宣称“在危机发生初期，中国似乎试图掩盖信息，让医生噤声，也没有警告公众”。但高力就此表示，这是一个流感高发季节，出现一些肺炎病例并不罕见。高力认为，“（中国）对新病毒进行了非常迅速的识别，并对基因组进行了非常快速的鉴定和测序”。对于BBC记者“如何看待医生被训诫”的问题，高力回答说：“中国自己已经宣布，之前存在一些缺陷。这些缺陷或许并不属于流行病学调查范畴。”

不过，高力的话还没说完就被BBC记者打断：“20年来，中国第二次出现新型病毒，（疫情）由于缺乏透明度而变得更糟，除非WHO严肃质疑其中一些系统性问题。我们无法吸取教训，这些可能会再次发生。”高力表示，WHO（已向中国）提出这些问题，“我们派出了世卫组织和中国专家的联合调查团，深入调查疫情是如何传播的，疾病是如何传播的，疾病有多严重以及如何应对。我们会看看问题是什么，在哪里以及如何补救”。

在回答BBC记者“如何看待WHO因中国的政治和经济影响力而难以对其进行批评”的“尖锐”提问时，高力表示，“我们是流行病学家，不是律师”。他强调，“我们已经看到，在政府领导的全国共同努力下，中国的病例激增趋势逐渐缓和，为其他国家赢得了时间，使它们得以吸取教训，不必面对同样的问题。”

高力9日接受彭博社专访时也肯定了中国的举措。“中国封闭了城市，如武汉，这很明显减缓了疫情发展，”他说，“我们必须意识到武汉作出的牺牲，以及他们对中国其他城市和世界的保护。”

(责编：徐祥丽、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved