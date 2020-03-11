面对BBC尖锐提问 WHO驻华代表：中国为别国赢得了时间

【环球时报记者 乌元春】“在政府领导的全国共同努力下，中国的新冠肺炎病例激增趋势逐渐缓和，为其他国家赢得了时间，使它们得以吸取教训，不必面对同样的问题。”英国广播公司（BBC）当地时间9日刊登对世界卫生组织（WHO）驻华代表高力的专访视频。面对尖锐提问，高力强调，中国承认前期应对存在一些缺陷，但其采取的举措明显减缓了疫情发展。

访问一开始，BBC记者就宣称“在危机发生初期，中国似乎试图掩盖信息，让医生噤声，也没有警告公众”。但高力就此表示，这是一个流感高发季节，出现一些肺炎病例并不罕见。高力认为，“（中国）对新病毒进行了非常迅速的识别，并对基因组进行了非常快速的鉴定和测序”。对于BBC记者“如何看待医生被训诫”的问题，高力回答说：“中国自己已经宣布，之前存在一些缺陷。这些缺陷或许并不属于流行病学调查范畴。”

不过，高力的话还没说完就被BBC记者打断：“20年来，中国第二次出现新型病毒，（疫情）由于缺乏透明度而变得更糟，除非WHO严肃质疑其中一些系统性问题。我们无法吸取教训，这些可能会再次发生。”高力表示，WHO（已向中国）提出这些问题，“我们派出了世卫组织和中国专家的联合调查团，深入调查疫情是如何传播的，疾病是如何传播的，疾病有多严重以及如何应对。我们会看看问题是什么，在哪里以及如何补救”。

在回答BBC记者“如何看待WHO因中国的政治和经济影响力而难以对其进行批评”的“尖锐”提问时，高力表示，“我们是流行病学家，不是律师”。他强调，“我们已经看到，在政府领导的全国共同努力下，中国的病例激增趋势逐渐缓和，为其他国家赢得了时间，使它们得以吸取教训，不必面对同样的问题。”

高力9日接受彭博社专访时也肯定了中国的举措。“中国封闭了城市，如武汉，这很明显减缓了疫情发展，”他说，“我们必须意识到武汉作出的牺牲，以及他们对中国其他城市和世界的保护。”

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