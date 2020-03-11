王毅：将克服困难 向意方提供医疗物资援助

人民网北京3月11日电 据外交部网站消息，2020年3月10日，国务委员兼外长王毅应约同意大利外长迪马约通电话。

迪马约介绍了意大利防控新冠肺炎疫情最新情况，感谢中方给予的慰问和支持，认为这充分体现了两国人民之间的传统友好。迪马约表示，当前意大利疫情形势十分严峻，意政府正密切关注和学习中方抗疫的成功经验，采取有力举措阻止疫情扩散。意方面临医疗物资和设备短缺的困难，希中方帮助解决燃眉之急。旅意华人华侨在抗疫工作中发挥了积极作用，意方将继续全力照顾好他们的健康和安全。

王毅表示，作为意大利的好朋友和全面战略合作伙伴，中方充分理解意方面对的挑战，再次向意方表达慰问和支持。疫情无国界，是人类的共同敌人，需要国际社会团结应对。中方始终秉承人类命运共同体理念，既要全力保障中国人民的健康安全，也要为全球公共卫生安全事业作出贡献。日前，中国向世界卫生组织捐款，用于抗击疫情国际合作，也正在向疫情严重或医疗条件薄弱的国家提供力所能及的帮助。

王毅说，我们不会忘记，在中国抗击疫情最困难的时侯，意大利给予了中方宝贵支持。现在，我们也愿和意大利人民坚定地站在一起。虽然目前中方自身对医疗物资还有较大需求，但我们将克服困难，向意方提供口罩等医疗物资援助，加大力度向意出口急需的物资和设备。如意方需要，中方也愿意派出医疗小组赴意协助抗疫。中国同意大利的友好省市和一些企业也将向意方提供支持和帮助。我相信，在共同抗疫的斗争中，两国关系将得到进一步深化，两国人民的友谊将得到进一步升华。感谢意方高度重视旅意中国公民的健康和安全，希望意方继续向他们提供必要支持和协助。我们一定能够携手最终战胜疫情！

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