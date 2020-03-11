欧土商讨难民安置问题

3月9日，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席米歇尔同到访的土耳其总统埃尔多安就难民安置问题举行了会谈。冯德莱恩在会后对媒体表示，欧盟与土耳其就如何执行双方2016年达成的难民问题协议存在分歧，双方将继续沟通，以找到“可行的方案”。

冯德莱恩强调，与埃尔多安举行的会谈是一个良好开端，双方应朝着解决难民问题和恢复地区安定的共同目标努力。米歇尔说，欧盟将指派负责外交与安全政策高级代表博雷利与土耳其外交部长恰武什奥卢对接，各自成立工作组，确保双方在履行协议时保持步调一致。

近期，因土耳其放松管制，数万在土叙利亚难民涌向希腊边境，欧洲难民问题再次发酵。日前举行的欧盟外长会发布声明，重申全力支持希腊、保加利亚、塞浦路斯和其他边境国家管控边界，“拒绝土耳其以政治目的利用难民问题向欧盟及其成员国施压。”欧盟外长会决定不增加对土耳其的援助，这被视为不向土耳其压力妥协的信号。此前德国等国主张增加对土耳其的援助，以更好应对难民问题，但该提议未获欧盟外长会通过。

德国执政的联盟党和社会民主党9日公布的联合声明说，将接纳近日从土耳其穿越边境入境希腊的部分难民儿童，并为希腊应对难民危机和保卫欧盟外部边界提供援助。

欧洲媒体分析称，欧洲国家执政的主要政党在难民问题上正变得越发强硬，欧盟成员国内部也没有就难民配额达成一致，这削弱了欧盟在难民问题上的领导力，迫使欧盟在难民问题上需要与土耳其加强合作。如何平衡同土耳其的关系，同时妥善解决难民问题，是近期欧盟的一大棘手难题。

（本报布鲁塞尔3月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 16 版）

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